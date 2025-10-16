Icon Menü
Singkreis Blaichach und Coro Pasubio singen am Samstag ein Konzert in Seifriedsberg

Musik

Diese Freizeitaktivität macht glücklich und ist so heilsam wie viel Yoga

Dedda Kreuzer-Jehle erzählt, was Singen bei ihr auslöst. Die Chorleiterin tritt mit dem Singkreis Blaichach und besonderen Gästen Samstag in Seifriedsberg auf.
Von Sibylle Mettler
    Singen soll Freude machen, findet die Leiterin des Singkreises Blaichach, Dedda Kreuzer-Jehle (rechts). Foto: Ruth Lübke

    „Madame 1000 Volt“ Dedda Kreuzer-Jehle und der Singkreis Blaichach haben sich für ein Konzert Unterstützung aus dem italienischen Trentino eingeladen: den Coro Pasubio, der samt Chorleiter und Komponist Ivan Cobbe ins Allgäu kommt. Gemeinsam treten sie am Samstag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche in Seifriedsberg auf. Zustande kam der Kontakt über den Blaichacher Energiemanager Ludwig Karg. Wir sprachen mit der Blaichacher Chorleiterin Kreuzer-Jehle über die Freude am Singen.

