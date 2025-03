Dieser Lift in Oberstdorf war seit 2020 stillgelegt - jetzt soll er wieder öffnen

Der Höllwieslift in Oberstdorf steht seit 2020 still. Im vergangenen Jahr entschieden sich die Verantwortlichen der Oberstdorfer Bergbahn AG (OBB) gegen einen Neubau des Schleppers. Mit den notwendigen Grundbesitzern wurde zwar eine Einigung erzielt, aufgrund der konjunkturell schlechten Lage war ein Neubau aber zu teuer. Nun gibt es neue Pläne: Die OBB will den bestehenden Lift in verkürzter Form wieder in Betrieb nehmen.

