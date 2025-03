Besuch in der Notaufnahme: Wann Skifahren am gefährlichsten ist

Mit abwesendem Blick wartet eine Frau in voller Skimontur am Empfangstresen der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme (ZINA) der Klinik Immenstadt. Den Helm noch auf dem Kopf, die Skibrille hängt schräg darauf – und der rechte Arm ruht in einer Schlinge. Die Faschingsferien in manchen deutschen Bundesländern und die niederländischen Frühlingsferien fallen in diesem Jahr zusammen – das bedeutet: In der laut Klinik größten Skiregion Deutschlands ist viel los, in der Notaufnahme herrscht Hochbetrieb.

