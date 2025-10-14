Geldregen für Immenstadt: Sparkasse Allgäu schüttet 612.000 Euro aus. Wer kriegt das Geld?

Eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Allgäu beschert der Stadt Immenstadt einen warmen Geldregen: 611.900 Euro gingen auf dem Rathaus-Konto ein. Nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag bleibt der Stadt immer noch mehr als eine halbe Million Euro.

Sparkasse Allgäu schüttet Gewinn aus: Über 600.000 Euro für die Stadt Immenstadt

Der Stadtrat stimmte einstimmig zu, dieses Geld für gemeinnützige Zwecke in Immenstadt zu verwenden und „bedankt sich bei der Sparkasse Allgäu ausdrücklich für diese bedeutende finanzielle Unterstützung“ der Stadt. Besprochen wurde auch gleich, wohin das Geld konkret fließen soll.

„Wir haben viele freiwillige Aufgaben im Etat“, machte Bürgermeister Nico Sentner deutlich, dass die Gewinnausschüttung den städtischen Haushalt entlasten soll. Er sprach von einem Geldsegen für Immenstadt.

100.000 Euro sind für die Sanierung und Modernisierung des Verkehrsübungsplatzes gedacht, je 150.000 Euro für die Renovierung der Proberäume der Musikkapelle Bühl und die Technikausstattung der Turnhalle in der Realschule Maria Stern. Der Rest dient für verschiedene Zuschüsse an Vereine und karitative Einrichtungen.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Lage : 729 Meter über Normalhöhennull (NHN)

Fläche : 81,44 Quadratkilometer (km²)

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke : Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergweld, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn

Bekannte Feste und Veranstaltungen : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht

Parken : Die Stadtwerke Immenstadt betreiben die Tiefgaragen am Klostergarten und am Bahnhof. Beide Tiefgaragen verfügen über ausgewiesene Frauenparkplätze. In der Tiefgarage am Bahnhof gibt es zwei behindertengerechte Parkplätze, in der Tiefgarage Klostergarten einen.

Bürgerparkkarte : Immenstädter Bürger können auch eine Jahreskarte kaufen, die dazu berechtigt, auf allen oberirdischen städtischen Parkflächen im Rahmen der jeweiligen Höchstparkdauer zu parken. Sie kostet für maximal zwei Fahrzeuge 80 Euro im Jahr.

Homepage : www.stadt-immenstadt.de

Bürgermeister : Nico Sentner