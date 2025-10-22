Neue Werke sind im Entstehen: Staufner Jodler feiern ein Jubiläum mit einem großen Konzert

„Kleine Sticheleien der Thalkirchdorfer“ beim Schaffest am Hündle waren 1985 der Auslöser für die Gründung der Staufner Jodler, erzählt Vorsitzender Reinhold Wagner schmunzelnd. Bis dahin gab es in Oberstaufen keine reine Jodlergruppe. Diese wurde im selben Jahr von Solojodler Otto Schratt, dem Vorsitzenden des Trachtenvereins, Sepp Lau, und Hugo Mayer, dem Vorsitzenden der Liedertafel Staufen, ins Leben gerufen. Das 30-jährige Bestehen ist nun Anlass für ein großes Jubiläumskonzert, das am Samstag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Kurhaus in Oberstaufen stattfindet.
Lebendige Brauchtumspflege
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden