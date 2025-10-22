Icon Menü
Staufner Jodler feiern ein Jubiläum mit einem großen Konzert

Lebendige Brauchtumspflege

Neue Werke sind im Entstehen: Staufner Jodler feiern ein Jubiläum mit einem großen Konzert

Die Staufner Jodler pflegen Schweizer Liedgut, haben aber auch Allgäuer Stücke im Repertoire und bereiten zudem Kompositionen aus den eigenen Reihen vor.
Von Marion Bässler
    Schweizer, aber auch Allgäuer Stücke haben die Staufner Jodler in ihrem Repertoire. zu ihrem 30-jährigen bestehen veranstaltet die Gruppe einen großen Volksmusikabend im Kurhaus von Oberstaufen.
    Schweizer, aber auch Allgäuer Stücke haben die Staufner Jodler in ihrem Repertoire. zu ihrem 30-jährigen bestehen veranstaltet die Gruppe einen großen Volksmusikabend im Kurhaus von Oberstaufen. Foto: Alexandra Felder

    „Kleine Sticheleien der Thalkirchdorfer“ beim Schaffest am Hündle waren 1985 der Auslöser für die Gründung der Staufner Jodler, erzählt Vorsitzender Reinhold Wagner schmunzelnd. Bis dahin gab es in Oberstaufen keine reine Jodlergruppe. Diese wurde im selben Jahr von Solojodler Otto Schratt, dem Vorsitzenden des Trachtenvereins, Sepp Lau, und Hugo Mayer, dem Vorsitzenden der Liedertafel Staufen, ins Leben gerufen. Das 30-jährige Bestehen ist nun Anlass für ein großes Jubiläumskonzert, das am Samstag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Kurhaus in Oberstaufen stattfindet.

