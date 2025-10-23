Auto kommt von B19 ab und überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall heute Mittwoch, 22.10.2025, auf der B19 bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) schwer verletzt worden. Ursache war nach Angaben der Polizei offenbar zu hohe Geschwindigkeit bei Regen.

Der 77-Jährige war gegen Mittwochmittag, 22.10.2025, auf der B19 in Richtung Kempten unterwegs - laut Polizei zu schnell bei Regenwetter und nasser Fahrbahn.

Unfall auf B19 heute: Autofahrer bei Überschlag schwer verletzt

Sein Fahrzeug kam nahe der Anschlussstelle Immenstadt-Stein zunächst nach rechts von der Bundesstraße ab. Es überschlug sich daraufhin und kam auf allen vier Reifen zum Stehen.

Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

B19-Anschlussstelle Immenstadt-Stein etwa eine Stunde gesperrt

Die B19-Anschlussstelle Immenstadt-Stein war nach dem Verkehrsunfall etwa eine Stunde lang gesperrt, bis der Verletzte abtransportiert und die Unfallstelle geräumt worden waren.

Am Fahrzeug und an der B19 entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 6000 Euro. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Immenstadt und Sonthofen im Einsatz.

Hier ist die B19 aktuell gesperrt

Die B19 wird zwischen den Anschlussstellen Sonthofen Süd und Sonthofen Nord auf einer Strecke von etwa 1,5 Kilometern saniert: von Mittwoch, 22. Oktober, 18 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 5. November. Im Fokus sind dabei laut Mitteilung des Staatlichen Bauamts Kempten Schadstellen und Reparaturmaßnahmen.

Die Bauarbeiten werden allerdings nur nachts ausgeführt, gesperrt wird nur jeweils von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. So soll der Verkehr möglichst wenig behindert und die Einschränkungen möglichst gering gehalten werden.

Während der Bauarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Oberstdorf gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Sonthofen Nord ausgeleitet und über die Albert-Schweitzer-Straße die Immenstädter Straße und die Oberstdorfer Straße an die Anschlussstelle B19 Sonthofen Süd geführt. Der Verkehr in Richtung Kempten bleibt auf der B19 und wird halbseitig durch die Baustelle geleitet. Die Bauarbeiten sind laut Bauamt notwendig, um die Lebensdauer des Asphalts um einige Jahre zu verlängern.