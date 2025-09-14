Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Vorderburger Straße in Kranzegg bis Oktober gesperrt – Umleitung und Bauarbeiten

25 Kilometer Umleitung

In Kranzegg bleibt die Vorderburger Straße bis Ende Oktober gesperrt. Das ist der Grund

Wer von Rettenberg kommend über Kranzegg nach Vorderburg fahren will, muss einen weiten Umweg in Kauf nehmen: Die Verbindung bleibt wochenlang gesperrt.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Von Kranzegg Richtung Vorderburg bleibt die Straße die kommenden Wochen gesperrt.
    Von Kranzegg Richtung Vorderburg bleibt die Straße die kommenden Wochen gesperrt. Foto: Ecke Recla

    Autofahrer, die über Rettenberg und Kranzegg nach Vorderburg fahren wollen, müssen ab Montag, 15. September eine weite Umleitung in Kauf nehmen: die ausgeschilderte Strecke führt in einem weiten Bogen über Wertach und Oy-Mittelberg bis Petersthal und dann nach Vorderburg, einem Ortsteil der Gemeinde Rettenberg. In diesem Falle wäre das ein Umweg von mehr als 25 Kilometern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden