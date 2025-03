Die Tour auf diesen Allgäuer Gipfel ist auch für Anfänger gut geeignet

„Wo kann ich im Allgäu als Anfänger die ersten Schritte beim Wandern machen?“ Diese Frage wird immer wieder gestellt. Im Allgäu gibt es zahlreiche längere Spaziergänge, die sich für den Einstieg gut eignen. Der Ornach (1572 m) bietet die ideale Tour für Anfänger, die sich das erste Mal in die Allgäuer Bergwelt wagen möchten.

Diese Wanderung zum Ornach-Gipfel kombiniert leichte Wege, herrliche Ausblicke und eine überschaubare Dauer. Entdecken Sie, warum der Ornach die perfekte Wahl für eine unvergessliche Wanderung im Allgäu ist.

Warum der Ornach die ideale Einsteigertour ist

Der Ornach ist der perfekte Berg für Wanderanfänger, die ihre ersten Erfahrungen sammeln möchten. Mit einem Höhenunterschied von nur 400 Metern und einer Gehzeit von etwa 1 bis 1,5 Stunden bietet diese Tour ein ideales Verhältnis aus Herausforderung und Genuss. Von Oberjoch startet der Weg auf gut ausgebauten Pfaden und endet mit einem malerischen Gipfelerlebnis, das Lust auf mehr macht.

Ornach-Tour mit Startpunkt Oberjoch

Der Ausgangspunkt dieser Wanderung ist leicht zu finden. Direkt am Ortseingang von Oberjoch gibt es einen großen Parkplatz (Park-App „Parkster“ wird unterstützt). Gegenüber vom Parkplatz führt ein kleiner Weg vorbei an der Heilig-Geist-Kirche, bis Sie an eine Weggabelung gelangen. Folgen Sie hier dem Schild Richtung Ornach.

Icon Vergrößern Vom Ornach gibt es einen Blick auch auf die Tannheimer Berge. Foto: Leonie Küthmann Icon Schließen Schließen Vom Ornach gibt es einen Blick auch auf die Tannheimer Berge. Foto: Leonie Küthmann

Der Weg zum Ornach-Gipfel

Forststraße als Warm-up : Der erste Teil der Wanderung führt über eine Forststraße, teils in Kehren. Hier kann man gut in das Laufen hineinkommen, ohne zu sehr auf die Beschaffenheit des Weges achten zu müssen. Ab und an gibt es am Wegesrand eine Bank, sodass man kurz rasten kann. Abzweig zum Wanderweg : Nach etwa 30 Minuten Gehzeit zweigt ein Wanderweg rechts ab. Dieser erfordert mehr Trittsicherheit als die Forststraße, ist aber an keiner Stelle ausgesetzt. In einem weit geschwungenen Rechtsbogen wandert man nach oben und erblickt schon bald das Gipfelkreuz des Ornach. Gipfelgenuss am Ornach: Oben wartet nicht nur das Gipfelkreuz, sondern auch zwei Bänkchen: ausruhen und die Brotzeit genießen. Insgesamt läuft man von Oberjoch zum Ornachgipfel etwa eine bis eineinhalb Stunden. Selbst im Herbst oder Frühjahr, wenn die Tage kürzer sind, kann man sich trotzdem Zeit lassen und gemütlich laufen, wenn es am frühen Vormittag losgeht.

Für Fortgeschrittene: Vom Ornach weiter zum Spieser

Wer schon etwas erfahrener ist und noch weiter laufen will, kann vom Gipfel des Ornach weiter zum Spieser laufen und von dort über die Hirschalpe wieder nach Oberjoch absteigen. Die Tourenbeschreibung für eine Wanderung von Oberjoch direkt zum Spieser lesen Sie hier.

Wandern: Tipps für Anfänger in den Bergen

Eine gewisse Grundfitness und das entsprechende Equipment sind Pflicht, wenn man sich in die Berge wagt. Das gilt auch für die Tour rauf zum Ornach. Was in den Rucksack gehört - und was nicht, erklärt ein Experte hier.

Wichtig ist außerdem eine entsprechende Vorbereitung: Dazu gehört unter anderem, einen Blick in verschiedene Wettervorhersagen zu werfen. Außerdem sollte man als Anfänger nicht alleine in die Berge gehen. Um unnötige Bergwacht-Einsätze zu vermeiden, ist außerdem wichtig, sich der eigenen Fähigkeiten bewusst zu sein - lieber einmal die Tour früher abbrechen, als auf Biegen und Brechen den Gipfel erreichen wollen und am Ende für einen Bergwacht-Einsatz zu sorgen. Noch mehr Tipps, wie man sich in den Bergen richtig verhält, lesen Sie hier.