Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2024 im Oberallgäu

Die Vorbereitungen laufen bereits: Die Advents- und Weihnachtsmärkte im Oberallgäu öffnen im November ihre Türen. Was etwa in Bad Hindelang, Oberstaufen, Oberstdorf, Sonthofen und Immenstadt alles los ist, zeigt unser kleiner Überblick mit einer Auswahl der wichtigsten Termine:

von Mittwoch, 27. November, bis Sonntag, 22. Dezember 2024, am Rathausplatz

Weihnachtsmarkt in Kempten

Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall in Oberstdorf

am Samstag, 23. November, ab 16 Uhr und am Sonntag, 24. November 2024, ab 13 Uhr am Schützenhaus in Haslach

von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November 2024, am Marktplatz

Vorweihnacht in Wiggensbach

Immenstädter Christkindlesmarkt von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, in der Innenstadt

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang von Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 1. Dezember, von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. Dezember, sowie von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Ortskern

Sulzberger Weihnachtsdorf am Freitag, 29. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 10.30 bis 17 Uhr am Rathausplatz

Weihnachtsmarkt Buchenberg am Freitag, 29. November, ab 19 Uhr, am Samstag, 30. November, von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 12 bis 17 Uhr im Hof der Grund- und Mittelschule

Nikolausmarkt in Altstädten bei Sonthofen am Samstag, 30. November 2024, am Töpferweg

Adventsabend in Blaichach am Samstag, 30. November 2024, an der Schützenstraße

Weihnachtsmärktle in Sibratshofen bei Weitnau (Oberallgäu) am Samstag, 30. November 2024, von 15 bis 21 Uhr an der Alten Schmiede (Hauptstraße 4)

Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, auf dem Kirchplatz

Adventsmarkt in Wertach (Oberallgäu) am Sonntag, 1. Dezember im Haus Schimmelreiter

Nikolausmarkt in Oberstaufen von Mittwoch, 4., bis Samstag, 7. Dezember 2024, am Kirchplatz

Oberstdorfer Advent jeweils am Samstag, 30. November, sowie 7., 14., 21 Dezember, und am Freitag, 13. Dezember 2024

Sonthofer Klausenmarkt von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. Dezember, Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr am Oberen Markt sowie Sonntag 11 Uhr: Nikolaus-Ballonstart auf dem Marktanger

Weihnachtsmarkt auf dem Lindenberg in Kempten am Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in den Arkaden und im Pfarrsaal St. Ulrich

Nikolausmarkt in Lauben von Freitag, 6. Dezember, bis Samstag, 7. Dezember 2024, auf dem Dorfplatz

Weihnachtsmarkt Oberdorf bei Waltenhofen am Samstag, 7. Dezember 2024, auf dem Gelände der Grundschule Martinszell

Weihnachtsmarkt in Probstried bei Dietmannsried am Samstag, 7. Dezember 2024, am Schützenheim Wilhelmshöhe (Zur Hohlgasse)

Weitnauer Christkindlesmarkt am Samstag, 7. Dezember 2024, im Ortszentrum

Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee in Immenstadt von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Oyer Weihnachtsmarkt in Oy-Mittelberg von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Kurpark und am Kurhaus Oy

Vorweihnacht im Dorf in Burgberg am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 16 Uhr am Dorfplatz

Christkindlestreff der Lions in Sonthofen am Samstag, 14. Dezember 2024, am Oberen Markt

Weihnachtsmarkt Krugzell bei Altusried am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 10 bis 17 Uhr am Schützenheim und Feuerwehrhaus

Christkindlesmarkt in Rettenberg am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kurpark