Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte im Allgäu beginnt am Donnerstag

Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt 2024 in Bad Hindelang hat wie bereits im Vorahr ab Ende November immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Vor 2023 hatte der Adventsmarkt immer zehn Tage am Stück geöffnet. Heuer ist wieder ein buntes Rahmenprogramm geplant.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Bad Hindelang 2024

Name : Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang

Ort : 87541 Bad Hindelang, Marktstraße

Termine : 28.11. bis 1.12., 5. bis 8.12. sowie 12. bis 15.12.2024

Umfang : Märchen- und Weihnachtszug, Kinder-Weihnachtsmarkt, 130 Aussteller, Krippen- und Christbaumausstellung, Tierställe, Musikstadel und -pavillon, Stille Nacht, umfangreiches Programm

In diesem Artikel erfahren Sie alles zu Öffnungszeiten, Eintritt und Programm - ein Überblick:

Öffnungszeiten 2024: Wann ist Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang?

Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang findet 2023 von Donnerstag, 30. November, bis Sonntag, 3. Dezember, von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, sowie von Donnerstag, 14. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember statt. Die Öffnungszeiten:

Donnerstag, 28.11.2024 von 14 bis 21 Uhr

Freitag, 29.11.2024 von 14 bis 21 Uhr mit “Weihnachtsumzug” und Eröffnung mit dem Christkind

Samstag, 30.11.2024 von 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 1.12.2024, von 11 bis 21 Uhr mit “Weihnachtsumzug”

Donnerstag, 5.12.2024 von 14 bis 21 Uhr (Kindertag)

Freitag, 6.12.2024 von 14 bis 21 Uhr (traditionelles Klausentreiben)

Samstag, 7.12.2024 von 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 8.12.2024 von 11 bis 21 Uhr

Donnerstag, 12.12.2024 von 14 bis 21 Uhr

Freitag, 13.12.2024 von 14 bis 21 Uhr mit “Weihnachtsumzug"

Samstag, 14.12.2024 von 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 15.12.2024 von 11 bis 21 Uhr mit “Weihnachtsumzug"

Preise: Was kostet der Eintritt beim Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang?

Beim Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang 2024 haben Kinder bis einschließlich 12 Jahre freien Eintritt - wie auch Schwerbehinderte (ab 80 Prozent Behinderung) mit Ausweis und Begleitperson. An den einzelnen Tagen gelten folgende Eintritts-Preise:

Donnerstag, 28.11.2024: 6 Euro

Freitag, 29.11.2024: 11 Euro

Samstag, 30.11.2024: 9 Euro

Sonntag, 1.12.2024: 11 Euro

Donnerstag, 5.12.2024: 6 Euro

Freitag, 6.12.2024: 9 Euro

Samstag, 7.12.2024: 9 Euro

Sonntag, 8.12.2024: 9 Euro

Donnerstag, 12.12.2024: 6 Euro

Freitag, 13.12.2024: 11 Euro

Samstag, 14.12.2024: 9 Euro

Sonntag, 15.12.2024: 11 Euro

Eintritt-Tickets online kaufen können Besucher hier.

Programm: Was sind die Höhepunkte beim Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang 2024?

Das Christkind eröffnet den Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang am Freitag, 29. November 2024, traditionell um 18 Uhr am Musikstadel am Rathaus. Anschließend um 18.30 Uhr wie auch am Sonntag, 1. und 15. Dezember, sowie am Freitag, 13. Dezember, jeweils um 18 Uhr zieht der Weihnachtsumzug mit seinen 160 Figuren aus der Sagen- und Weihnachtswelt durch das Dorf.

An dem laut Veranstalter „in Deutschland einzigartigen Weihnachtsumzug“ sind 160 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligt: Sie verkörpern Figuren aus der Sagen- und Weihnachtswelt wie Elfen, Nussknacker, Schneekönigin, Eiszapfen, oder die Weisen aus dem Morgenland. Einen Überblick über das komplette Tagesprogramm finden Sie hier.

Ende des Weihnachtsmarkts in Bad Hindelang ist am Sonntag, 15. Dezember, nach dem Weihnachts- und Märchenumzug am Rathaus.

Wann kommt das Christkind auf dem Hindelanger Weihnachtsmarkt 2024?

Immer am Freitag vor dem ersten Advent - 2024 ist das der 29. November - erscheint das Christkind in seinem goldenen Gewand. Und zwar pünktlich zum sechsten Glockenschlag der großen Kirchturmuhr um 18 Uhr auf der Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang. Engel und kleine Zylindermännchen begleiten das Christkind, das mit seiner Ansprache symbolisch den Weihnachtszauber entfachen und das Dorf in einen romantischen Lichter- und Märchenglanz verwandeln soll.

Das Christkind eröffnete und repräsentiert den Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang. Es geht zudem täglich über den Markt, nimmt Wunschzettel im Himmelspostamt an, lost das Adventsrätsel aus, prämiert die Hütten und Christbäume und erzählt weihnachtliche Geschichten. Kinder und Besucher können sich mit dem Christkind fotografieren lassen.

Darüber hinaus fährt das Christkind freitags und sonntags in seiner Kutsche im Weihnachts- und Märchenzug durch das Dorf. Ein besonderes Kind darf alljährlich darin mitfahren. Das Christkind kann außerdem am Ende des Weihnachtsmarkts die Veranstaltung mit einer Dankesrede verabschieden.

Wer war Christkind auf dem Weihnachtsmarkt Bad Hindelang?

Bislang gab es acht Christkinder beim Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang:

Daniela Lipp : von 2002 bis 2003

Sabrina Baierl : von 2004 bis 2005

Sophie Glasmann : von 2006 bis 2007

Nicole Kallweit : von 2008 bis 2010

Franziska Blanz : von 2011 bis 2012

Lena Hillmeier : von 2013 bis 2015

Natalie Neufischer : von 2016 bis 2022

Alina Vogel: 2023

Erija Fersch : 2024 ( Das neue Christkind stammt aus Bad Hindelang, genauso wie das Engelchen )

Icon Vergrößern Alina Vogel war 2023 das Christkind - hier mit dem Zylindermann in der Kutsche. Foto: Silvia Reich-Recla Icon Schließen Schließen Alina Vogel war 2023 das Christkind - hier mit dem Zylindermann in der Kutsche. Foto: Silvia Reich-Recla

Findet die Weihnachtsoper "Stille Nacht" 2024 wieder statt?

Erlebnis-Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsoper „Stille Nacht“ gingen seit 2013 in Bad Hindelang Hand in Hand. Nach der Absage der Vorstellungen von "Stille Nacht" für 2022 fanden die Aufführungen 2023 wieder statt. 2024 können sich Besucherinnen und Besucher laut Veranstalter "letztmalig" die alpenländische Weihnachtsopfer ansehen. Karten dafür gibt es hier.

Wann ist Kindertag beim Hindelanger Weihnachtsmarkt?

Kindertag beim Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang ist am Donnerstag, 5. Dezember 2024. Hier das Programm erweitert (kurzfristige Änderungen möglich):

14.30 bis 18 Uhr: Nostalgie-Karussell gratis fahren

16.30 bis 17.30 Uhr: Fotoshooting mit der Schneekönigin m Eispavillon im Schlosshof

Außerdem ist täglich Kinder-Weihnachtsmarkt im Schlosshof hinter dem Rathaus. Dort können Kinder etwa ihre Wunschzettel abgeben, im Nostalgie-Karussell mitfahren und Geschichten lauschen.

Welche Stände und Aussteller gibt es beim Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang?

Im Weihnachtsdorf gibt es 2023 wieder 130 Aussteller mit geschmückten Hütten im Zentrum von Bad Hindelang. Ihre Angebote umfassen die Bereiche Dekoration, Floristik, Haushalt, Holzwaren, Keramik, Kleidung, Korbwaren, Krippenfiguren, Kunst und Handwerk, Musik, Schmuck, Schreibwaren, Spielwaren, Textil, Verzehr und Getränke, Wohnen sowie Wolle. Eine Liste der Aussteller finden Sie hier.

Handwerker und Künstler stellen außerdem am Marktplatz, im Pfarrheim und im Rathaus ihre Arbeit vor. Sie schaffen dort Unikate nach traditioneller Handwerkskunst. Besucher können ihnen unter anderem beim Flechten, Hufschmieden, Drechseln, Klöppeln und Gravieren zusehen.

Welche Ausstellungen gibt es beim Erlebnis-Weihnachtsmarkt?

Bei der Christbaumausstellung stellen Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen und einheimische Familien ihren Christbaumschmuck zur Schau. Die drei schönsten Bäume, die die Besucher bewerten können, werden am Sonntag, 15. Dezember 2024, gegen 17.15 Uhr prämiert.

Bei der Krippenausstellung im Untergeschoss des Kurhauses in Bad Hindelang sind viele handgefertigter Krippen des Heimatvereins zu sehen. Zudem gibt es eine Krippe mit Esel und Schafen vor dem Pfarrheim, eine kleine Hütte mit Zwergziegen an der Kirchenmauer sowie einen Stall mit Schaffamilien am Bauernmarkt.

Wo finde ich den Adventskalender in Bad Hindelang?

Der große Adventskalender mit Geschenken befindet sich im historischen Rathaus aus dem Jahr 1660 in Bad Hindelang. Einheimische Betriebe gestalteten die Fenster. Wer eines dieser Geschenke gewinnen will, kann beim Weihnachtsrätsel im Allgäuer Anzeigeblatt mitmachen. Die 24 Gewinner zieht Bad Hindelangs Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel in Begleitung von kleinen Engeln am Donnerstag, 28. November 2024, um 17 Uhr.

Wo gibt es Parkplätze in Bad Hindelang?

Wer mit dem Auto anreist, kann es auf dem "Parkplatz Erlebnis-Weihnachtsmarkt" abstellen. Dazu in Bad Hindelang einfach den gleichnamigen Schildern zum Parkplatz folgen. Vor Ort weisen Helfer der Feuerwehr die Autofahrer in die Parkplätze ein. Einen Lageplan dazu finden Sie hier. Die Veranstalter weisen allerdings auf die begrenzten Parkmöglichkeiten hin und empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Bad Hindelang?

Zum Weihnachtsmarkt nach Bad Hindelang können Besucher auch mit der Bahn oder mit dem Bus anreisen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Während des Weihnachtsmarkts werden kostenlose Pendelbusse angeboten - die Busfahrpläne:

Übernachtungsgäste von Bad Hindelang können übrigens das sogenannte EMMI-Mobil nutzen.

Wo kann ich in Bad Hindelang übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Bad Hindelang und seinen Ortsteilen Unterjoch, Vorderhindelang, Bad Oberdorf, Oberjoch und Hinterstein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Bad Hindelang Tourismus unter der Telefonnummer +49 8324 8920 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang?

Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Bad Hindelang ist die Bürgergenossenschaft "Wir für Bad Hindelang". Den Vorsitz übergab Ideengeberin Brigitte Weber während der Corona-Pause an ihre Tochter Anja Weber.

