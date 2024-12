Das erwartet Besucher am vierten Advent auf dem Weihnachtsmarkt in Fischen

Bereits zum 46. Mal und traditionell zum vierten Advent findet der Weihnachtsmarkt in Fischen im Allgäu statt. Rund um das Kurhaus Fiskina lädt ein weihnachtliches Hüttendorf mit Ständen und Essensbuden zum Bummeln ein. Den Erlös des Weihnachtsmarktes spenden die Veranstalter nach eigenen Angaben an bedürftige Menschen und soziale Einrichtungen im Allgäu.

Alle Informationen zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in Fischen im Allgäu finden Sie hier.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt 2024 in Fischen im Allgäu

Name: Weihnachtsmarkt in Fischen

Ort: Kurpark an der Fiskina, 87538 Fischen im Allgäu

Termin: Sonntag, 22.12.2024

Umfang: Hüttendorf mit Ständen, Musik, Tombola

Veranstalter: Katholischer Frauenbund

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Fischen im Allgäu statt?

Der Weihnachtsmarkt in Fischen im Allgäu findet am vierten Advent statt - in diesem Jahr also am Sonntag, dem 22. Dezember 2024. Das Hüttendorf unter den Arkaden am Kurhaus Fiskina öffnet von 11.30 bis 17 Uhr.

Welche weiteren Weihnachtsmärkte es im Oberallgäu noch gibt, lesen Sie hier.

Das ist auf dem Weihnachtsmarkt 2024 in Fischen im Allgäu geboten

An den Ständen am Kurhaus bietet der Katholische Frauenbund unter anderem Strickwaren, Genähtes, Weihnachts- und Winterdeko, Liköre und Marmeladen an. Außerdem gibt es verschiedene Essens- und Getränkebuden.

Verschiedene Musikgruppen treten auf und sorgen für eine weihnachtliche Atmosphäre. Bei einer Tombola können Besucher zudem Sachpreise gewinnen.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

Der Weihnachtsmarkt in Fischen ist der einzige Weihnachtsmarkt im Allgäu, der erst am vierten Advent öffnet. Aber auch über andere Märkte in der Region können Besucher bis kurz vor Weihnachten schlendern. Eine praktische Übersicht über alle Veranstaltungen finden Sie hier.