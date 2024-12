Beim Rettenberger Weihnachtsmarkt verteilt das Christkind Geschenke

In Rettenberg gibt es bereits am dritten Advent Geschenke. Denn an am 15. Dezember findet in dem Brauereidorf der Christkindlesmarkt statt. Dort wird das Christkind in das Kurgärtle in der Ortsmitte einziehen und Geschenke verteilen.

Hier haben wir alle Informationen zu dem Weihnachtsmarkt 2024 in Rettenberg zusammengefasst.

Steckbrief: Das ist der Rettenberger Christkindlesmarkt

Name: Christkindlesmarkt in Rettenberg

Ort: Kurgärtle (Am Kurpark, 87549 Rettenberg)

Termin: 15.12.2024

Umfang: Weihnachtsmarkt mit lebender Krippe, Musik und Einzug des Christkinds

Eintritt: frei

Wo in Rettenberg ist der Weihnachtsmarkt?

Der Christkindlesmarkt findet nach Angaben der Veranstalter im Kurgärtle statt. Das ist die grüne Fläche hinter dem Rettenberger Rathaus, auf der es einen Musikpavillon für Auftritte gibt. Vielen ist der Veranstaltungsort als Kurpark geläufig.

Wie lange hat der Christkindlesmarkt in Rettenberg offen?

Der Weihnachtsmarkt in dem Dorf am Fuße des Grüntens macht um 12.30 Uhr auf. Am Abend des dritten Advents soll laut den Organisatoren gegen 19 Uhr Schluss sein.

Was ist 2024 beim Rettenberger Christkindlesmarkt geboten?

Heimische Vereine und Aussteller bieten auf dem Rettenberger Weihnachtsmarkt unter anderem Schaffelle und Kunsthandwerk an. Zu Essen und Trinken wird es nach Angaben der Veranstalter zum Beispiel Flammkuchenbrezeln, Waffeln, heiße Seelen, Bratwurst, Glühwein, Punsch und heißen Aperol geben.

Auf dem Programm steht im Kurgärtle eine lebende Krippe, bei der Menschen die Weihnachtskrippe darstellen werden. Außerdem gibt es musikalische Unterhaltung von der Bläserschule und Alphornbläsern. Für Kinder gibt es von 14 bis 16.30 Uhr Märchenerzählungen. Um 15.30 Uhr zieht das Christkind laut den Organisatoren mit seinen Engeln in den Kurpark ein und verteilt Geschenke an die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Weihnachtsmarkt Rettenberg: Wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto zum Christkindlesmarkt nach Rettenberg kommt, kann sein Fahrzeug zum Beispiel auf den Parkflächen am Rathaus abstellen. Größere Parkplätze, die weniger als 500 Meter vom Kurpark entfernt liegen, gibt es an der Grundschule oder am Friedhof.

Weitere Weihnachts- und Adventsmärkte 2024 im Allgäu

Der Christkindlesmarkt in Rettenberg ist nur einer von zahlreichen Adventsmärkten, die 2024 im Allgäu stattfinden. In der Weihnachtszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Märkte, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.