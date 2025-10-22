Fackellauf, Pyro- und Gleitschirmspringer-Show: Das bietet der Winterauftakt im Kleinwalsertal

Die Wintersaison 2025/2026 steht vor der Tür und lädt Gäste mit neuen Eventhighlights dazu ein, die kalte Jahreszeit im Kleinwalsertal zu verbringen. Freunde des Après-Skis wie auch des gemütlichen Zusammenseins kommen auf ihre Kosten, heißt es in einer Mitteilung von Tourismus Kleinwalsertal.

„Wenn der erste Schnee fällt, erwacht das Kleinwalsertal zu neuem Leben – mit einer Winterwelt voller Genuss, Musik und Feuerzauber“, kündigt Tourismusvorständin Justina Rokita den Winter-Saisonauftakt an. „Zwei Konzepte, ein Erlebnis: Der Winterauftakt vereint alpine Lebensfreude mit winterlicher Geselligkeit und wird zum Highlight der Saison.“

Kleinwalsertal Tourismus bietet neue Angebote im Winter

Ab 13. Dezember gibt es für Einheimische und Gäste ein neues Angebot: Sie können rund um den großen Kessel der legendären Feuerzangenbowle zusammenrücken. Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die originale Zubereitung: Ein brennender Zuckerhut, mit Rum beträufelt und durch Feuer karamellisiert, der in den heißen, aromatischen Punsch tropft – ein Klassiker der Wintergetränke, bekannt aus dem Kultfilm „Die Feuerzangenbowle“. Die Veranstalter legen dabei großen Wert auf eine authentische Inszenierung, bei der das Team Kostüme wie im Film trägt und das Publikum mit einer kultigen Atmosphäre begeistert.

An 60 Tagen im Winter wird die Feuerzangenbowle am Eislaufplatz Kleinwalsertal in Riezlern angeboten und lädt dazu ein, den Wintertag bei einem wärmenden Getränk in geselliger Stimmung ausklingen zu lassen. Alex Lambsdorff, Initiator der originalen Feuerzangenbowle, sagt: „Unser Ziel ist es, mit unserer Feuerzangenbowle und mit einer ausgewählten Speisenvielfalt die Menschen im Tal zu begeistern. Wir möchten Wärme, Genuss und Begegnung schaffen – für Gäste wie Einheimische.“

Feuerzangenbowle jeden Donnerstag bis Montag von 14 bis 20 Uhr

Die Feuerzangenbowle wird von Donnerstag bis Montag von 14 bis 20 Uhr angeboten und soll sich in den nächsten fünf Jahren als fester Bestandteil des winterlichen Veranstaltungskalenders im Tal etablieren.

Am 20. Dezember steigt am Kesslerlift in Riezlern eine ganz besondere Party: Die Plattform Kleinwalsertal – eine der größten Schirmbars Europas – wird zum Zentrum des Abends mit einem außergewöhnlichen Programm zum Winterstart. Um 14 Uhr startet das Warm-up an der Bar mit DJs, um 16.30 Uhr geht es weiter mit einer Gleitschirmspringer-Show mit Landung am Kesslerlift, einer Pyro-Inszenierung entlang der Liftstrecke und einem Fackellauf der Skischule. Weitere Highlights sind der Auftritt des „Spiegelman“-Saxofonisten und des Yetis, das Maskottchen der Plattform. Diese ist im Winter täglich (außer dienstags) von 11 bis 20 Uhr geöffnet.