Premiere in Immenstadt Vom Eis in der Natur und der Kälte im Herzen: Gelungenes Konzert "Winterliches Allgäu" in Immenstadt

Das erste "Wohnzimmerkonzert" im Immenstädter Pfarrheim bietet Unterhaltsames und Nachdenkliches zum "Winterlichen Allgäu". Was das Publikum beeindruckt.