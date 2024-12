Oberstaufen lädt in den Ferien zum Winterzauber ein

Oberstaufen im Oberallgäu lädt elf Tage lang zum „Oberstaufener Winterzauber 2024“ ein. Vom 27. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 ist im südlichen Allgäu ein pralles Programm geboten. Streetfood-Markt, Fackelwanderung oder Filme - alle Infos zum Programm des Winterzaubers 2024 in Oberstaufen gibt es hier.

Steckbrief: Das ist der Winterzauber in Oberstaufen 2024

Name: Winterzauber in Oberstaufen

Orte: 87534 Oberstaufen - am Marienplatz sowie im Kurpark, Heimatmuseum und Kurhaus

Termin: 27.12.2024 bis 6.1.2025

Umfang: Wintermarkt, Streetfood-Markt, Workshops, Kinderprogramm und mehr

Termin: Wann findet der Winterzauber Oberstaufen 2024/25 statt?

Von Freitag, 27. Dezember 2024, bis Montag, 6. Januar 2025, können Besucherinnen und Besucher eineinhalb Wochen lang verschiedene Veranstaltungen in Oberstaufen im Oberallgäu besuchen. Den „Oberstaufener Winterzauber 2024“ organisiert auch in diesem Jahr die Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH. Was der Markt den Touristen bieten möchte, sobald im Winter kein Schnee fällt, lesen Sie hier.

Programm: Welches Programm bietet der Winterzauber in Oberstaufen 2024/25?

Gleich mehrere Tage öffnet nachmittags der Wintermarkt am Marienplatz (27. bis 30. Dezember 2024). Im neuen Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher am Marienplatz ein Winter-Streetfood-Markt (3. bis 6. Januar 2025). Mit Pop-Up-Kino, Konzerten oder Eisdisco gibt es jeden Tag gibt es ein anderes Programm. Das sind die Tagesprogramme im Überblick:

Programm am Donnerstag, 26. Dezember 2024:

Schon einen Tag vor der offiziellen Öffnung findet im Kurhaus ein traditioneller Abend statt. Wer ab 20 Uhr bei „Christbaum Lober Obed – Traditioneller Tanz- und Heimatabend“ dabei sein möchte, braucht Tickets. Die Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 13 Euro.

Programm am Freitag, 27. Dezember 2024:

Wintermarkt von 16 bis 21 Uhr am Marienplatz

Magische Seifenblasen-Show von 16 bis 17 Uhr am Marienplatz

Live-Eisskulpturen-Kunst von 16 bis 18 Uhr im Oberstaufen Park

Live-Musik mit Paul Clayton von 18 Uhr bis 20.30 Uhr am Marienplatz

Programm am Samstag, 28. Dezember 2024:

Wintermarkt von 16 bis 21 Uhr am Marienplatz

Sagen, Mystik, altes Wissen – Räucherworkshop von 16 bis 17 Uhr im Heimatmuseum (Teilnahme kostenfrei, Anmeldung erforderlich )

Glow Wings: Leuchtende Walking-Acts & Tanzshow von 17 bis 18 Uhr am Marienplatz

Eisdisco von 18 bis 20 Uhr im Oberstaufen Park

Live-Musik & Partystimmung mit der Guten A-Band von 19 bis 20.30 Uhr am Marienplatz

Programm am Sonntag, 29. Dezember 2024:

Wintermarkt von 16 bis 21 Uhr am Marienplatz

Notenhüpfer: Konzert & Kinder-Disco mit dem Kinderchor von 16 bis 17 Uhr am Marienplatz

Rudelsingen: XXL-Karaoke-Show von 19 bis 20 Uhr am Marienplatz

Programm am Montag, 30. Dezember 2024:

Wintermarkt von 16 bis 21 Uhr am Marienplatz

Winter-Zauber-Show von 16 bis 17 Uhr am Marienplatz

Zauber der Raunächte: Räucherworkshop von 16 bis 17 Uhr im Heimatmuseum (Teilnahme kostenfrei, Anmeldung erforderlich )

Fackelwanderung: Sagenhaftes Oberstaufen von 17 bis 19 Uhr im Kurhaus (Teilnahme ab acht Euro, Anmeldung bis 18 Uhr am Vortag erforderlich )

Live-Musik mit Ralf Felle von 18 bis 20.30 Uhr am Marienplatz

Programm am Mittwoch, 1. Januar 2025:

Eisdisco von 18 bis 20 Uhr im Oberstaufen Park

Programm am Donnerstag, 2. Januar 2025:

Funkelnde Märchenpfade: Zauberhafter Abendspaziergang für die ganze Familie von 16.30 bis 18 Uhr im Haus des Gastes (Teilnahme ab acht Euro, Anmeldung erforderlich )

Programm am Freitag, 3. Januar 2025:

Winter-Streetfood-Markt von 16 bis 21 Uhr am Marienplatz

Kinderkino: Smallfoot – ein eisenartiges Abenteuer ab 16 Uhr im Kurhaus ( Tickets ab zehn Euro )

Programm am Samstag, 4. Januar 2025:

Winter-Streetfood-Markt von 12 bis 21 Uhr am Marienplatz

Märchenstunde von 16 bis 16.45 Uhr im Kurhaus

Eisdisco von 18 bis 20 Uhr im Oberstaufen Park

Pop-Up-Kino: 100 Dinge ab 20 Uhr im Kurhaus ( Tickets ab zehn Euro )

Programm am Sonntag, 5. Januar 2025:

Winter-Streetfood-Markt von 12 bis 21 Uhr am Marienplatz

Märchenstunde von 16 bis 16.45 Uhr im Kurhaus

Pop-Up-Kino: Eine Million Minuten ab 20 Uhr im Kurhaus ( Tickets ab zehn Euro )

Programm am Montag, 6. Januar 2025:

Winter-Streetfood-Markt von 12 bis 18 Uhr am Marienplatz

Fulminante Licht- & Feuershow von 18 bis 18.30 Uhr im Oberstaufen Park

Sie suchen nach mehr Ideen für Ausflüge nach den Weihnachtsfeiertagen? Ideen für Ausflüge mit Kindern im winterlichen Allgäu lesen Sie hier.