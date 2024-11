Gardasee im Dezember: Lohnt sich das?

Im Dezember dreht sich fast alles um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel. Und vielleicht auch den geplanten Winterurlaub, denn der letzte Monat des Jahres bildet auch den Startschuss für die kalte Jahreszeit. Dann zieht es viele deutsche Urlauber in die Berge, um auf Skiern oder Snowboard den Weg ins Tal zu nehmen.

Etwas südlich der Alpen liegt bekanntlich der Gardasee. Der größte See Italiens erfreut sich nicht nur bei Badegästen und längst nicht nur in den Sommerwochen großer Beliebtheit. Denn auch das Umland lockt mit diversen Sehenswürdigkeiten. Praktischerweise ist er nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit Bus, Bahn oder Flugzeug gut zu erreichen.

Der Gardasee ist auch im November eine Reise wert. Aber wie ist es im Dezember, also in der Vorweihnachtszeit und rund um das Fest der Liebe?

Gardasee: Was gibt es zu wissen?

Der Gardasee umfasst laut dem Portal trentino.com eine Fläche von 370 Quadratkilometern und liegt in den drei Provinzen Lombardei, Veneto und Trentino. Er beherbergt fünf Inseln, von denen die Isola di Garda die größte und bekannteste ist. Außerdem zog der See bereits James Bond an, der sich auf der Küstenstraße eine Verfolgungsjagd lieferte.

Das Klima gilt als mild, je nach Jahreszeit kommen Windsurfer, Segler, Kletterer, Mountainbiker oder Golfer auf ihre Kosten. Zu den bekanntesten Orten am Ufer zählen Riva del Garda, Malcesine, Sirmione, Lazise oder Bardolino.

Im Gardasee selbst sind auch Schlangen anzutreffen. Durch das Umland streifen unter anderem Bären, Wölfe und Luchse.

Gardasee: Wie ist das Wetter im Dezember?

Dem Portal travelklima.de zufolge erreichen die Tagestemperaturen im Dezember bis zu sechs Grad, in der Nacht liegen die Werte bei zwei Grad. Die Wassertemperatur wird mit acht Grad angegeben. Es ist mit sieben Regentagen und rund drei Sonnenstunden pro Tag zu rechnen. Insgesamt beträgt der Niederschlag demnach 52 Millimeter – dies ist der viertniedrigste Wert nach März, Januar und Februar.

Etwas detaillierter informiert climate-data.org. Hier wird die Durchschnittstemperatur am Gardasee im Dezember mit 4,7 Grad angegeben, maximal werden es demnach 7,3 Grad, die niedrigsten Werte liegen bei 2,1 Grad. Der Niederschlag beträgt dieser Quelle nach 67 Millimeter.

Die Temperaturen sind dabei von Region zu Region unterschiedlich. In Riva del Garda am Nordufer werden es im Durchschnitt 1,9 Grad, in Peschiera del Garda am Südufer immerhin noch 4,5 Grad.

Riva del Garda wird als mildester Ort am Gardasee genannt, dort zeigt sich die Sonne pro Tag im Schnitt 5,5 Stunden. In Peschiera del Garda sind es 5,3 Stunden. Während Riva del Garda an den insgesamt 31 Tagen durchschnittlich 81 Millimeter Niederschlag abbekommt, sind es in Peschiera del Garda 67 Millimeter.

Gardasee im Dezember: Lohnt sich das?

Die Wassertemperaturen im Gardasee sind im Dezember für ein Bad eigentlich deutlich zu niedrig. Allerdings sind sie andererseits für ein klassisches Eisbad zu hoch, sodass sich der eine oder andere Tourist ins Nass trauen dürfte, der um deutsche Seen im Winter einen Bogen macht. Vielleicht ja zum Neujahrssprung, auf den das Portal gardasee.de verweist.

Auch abseits des Wassers gibt es genügend Möglichkeiten, auch im Dezember vor Ort viel zu erleben. So wird mancherorts Wintercamping angeboten, hier können Mobile Homes gerade im Winter eine willkommene Alternative sein. Dank der Berge im Umland bietet sich die Region im Winter für einen Skiurlaub an. Ebenso sind Wanderungen das gesamte Jahr über möglich.

In der Umgebung laden Weihnachtsmärkte zum Besuch ein. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nicht der Nikolaustag am 6. Dezember in der Vorweihnachtszeit hervorgehoben wird, sondern eine Woche später das Fest der Santa Lucia. In einigen Familien findet bereits an diesem 13. Dezember eine Bescherung statt.

Soll der Jahreswechsel am Gardasee begangen werden, findet sich auch für die Silvester-Feier das passende Ambiente in den verschiedenen Orten am Ufer – inklusive großem Feuerwerk. Auch eine Kreuzfahrt über den südlichen See gehört zum Programm.

Auf dem Portal climate-data.org wird der Dezember als gute Reisezeit für den Gardasee bezeichnet. Es ist demnach der ideale Monat, um den See zu erkunden. Allerdings sind die meisten Strände und Sehenswürdigkeiten geschlossen oder haben reduzierte Öffnungszeiten. Daher wird empfohlen, sich im Vorfeld über mögliche Einschränkungen zu informieren. Auch der Blick auf die Wettervorhersage schadet nie.