Punta San Vigilio am Gardasee: Eine Landzunge mit Charme

Punta San Vigilio gilt als landschaftliches Highlight am Gardasee, nicht selten wird das Dorf wegen des alten Hafens und der Idylle gar als „schönster Ort der Welt“ betitelt. Die kleine Landzunge am Fuße des Monte Baldo ist ein Trennpunkt zwischen dem schmaleren nördlichen Teil und dem breiteren südlichen Teil des Gardasees. Zwischen Torri del Benaco und Garda gelegen, lockt die Landzunge vor allem Landschaftsliebhaber und Familien mit Kindern an. Nicht nur ein einzigartiges Panorama über den Gardasee, sondern auch eine beliebte Badestelle zieht Gäste hierher. Auch wenn die Landzunge sicher nicht zu den größten Orten am Gardasee zählt, kann sich ein Besuch lohnen. Das ist Punta San Vigilio am Gardasee.

Punta San Vigilio: Die Villa Guarienti am Gardasee

Neben dem pittoresken Hafen und einer alten Kirche, die Punta San Vigilio am Gardasee zu einem beliebten Ziel für Touristen verwandeln, hat der Ort auch eine Villa zu bieten, die sich in eine ganze Anlage einbettet. Die Villa Guarienti, auch Villa Brenzoni genannt, verläuft entlang des Ufers, an das Punta San Vigilio grenzt. Das berichtet gardasee-entdecken.de. Das Highlight des Geländes: der terrassenähnlich angelegte Garten mit Oliven- und Zitrusbäumen sowie Zypressen. Von Agostino Brenzoni in Auftrag gegeben, entwarf der Architekt Michele Sanmicheli einst das Areal. Auch eine kleine Kirche kann man in der Villenanlage anschauen.

Wer eine Unterkunft sucht, wird hier ebenfalls fündig: Das Hotel „Locanda San Vigilio“, das ebenfalls zu der Anlage am Gardasee gehört, bietet viel Komfort und ist einer höheren Klasse zuzuordnen. Gewissermaßen tritt man sogar in die Fußstapfen von Napoleon, Winston Churchill und König Charles, die hier einst nächtigten, um zumindest zeitweise der Öffentlichkeit zu entfliehen. Das berichtet die Seite gardasee-domizil.de. Wer sich etwas gönnen möchte, bekommt hier einen hohen Komfort geboten, schreibt gardasee-entdecken.de. Das zugehörige Restaurant steht Touristen und Hotelgästen gleichermaßen offen.

Punta San Vigilio am Gardasee: Baden am Strand Baia delle Sirene

Familien mit Kindern, Paare oder Alleinreisende – am Strand Baia delle Sirene in der nördlichen Bucht von Punta San Vigilio kommen alle auf ihre Kosten. Der Strand grenzt an den Parco Punta San Vigilio und ist Teil eines großen privaten Areals am Gardasee. Zwar müssen Besucher laut Website des Parco San Vigilio 20 Euro am Tag in der Nebensaison und 26 Euro in der Hochsaison bezahlen, um zum Strand am Gardasee zu gelangen, es gibt aber eine gute Ausstattung vor Ort. Das können Touristen laut gardasee-entdecken.de erwarten:

Toiletten und Duschen sowie Umkleidekabinen

Spielecke für Kinder inklusive Sandkasten und kleinen Fahrzeugen

eine Leseecke

einen Mini-Club

einen Kleinkinderbereich, der Möglichkeiten zum Stillen und Erwärmen von Fläschchen bietet

Badeinseln und kristallklares Wasser, von dem gardasee-domizil.de berichtet, laden die Gäste zum Baden und Planschen im Gardasee ein. Das Restaurant im Park erfüllt kulinarische Wünsche und serviert vor allem Meeresfrüchte und Fleisch vom Grill – auch Eis und eine Bar gibt es hier. Während das Restaurant nur mittags und abends für Gäste öffnet, kann man die Bar laut eigener Website ganztägig besuchen.

Geöffnet ist der Park mit Zugang zum Strand zwischen Mai und Ende September. Er öffnet täglich um 10 Uhr und schließt bei Sonnenuntergang. Der Poolbereich schließt um 19 Uhr. Saisonale Änderungen der Öffnungszeiten und Preise können auf der Website des Parks eingesehen werden.