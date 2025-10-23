So könnten Autofahrer künftig auf der Fahrt in den Italien-Urlaub sparen

Italien zählt laut ADAC zu den Ländern mit den höchsten Autobahngebühren in Europa. Mit einem neuen Mautsystem möchte das Land nun etwas mehr Transparenz für Autofahrerinnen und Autofahrer schaffen. Dank der geplanten Reform könnte man auf der Fahrt an den Gardasee oder in die Toskana sogar sparen.

Mautpläne in Italien: Geld zurück bei Stau

Denn ein wichtiger Teil der geplanten Maut-Reform ist die Entschädigung bei Verkehrsbehinderungen, berichtet das Online-Portal „Südtirol-News“. Wenn es etwa aufgrund von Baustellen auf der Autobahn zu Verzögerungen oder Staus kommt, sollen Autofahrer künftig entschädigt werden und sich einen Teil der gezahlten Maut zurückerstatten lassen können. Wie viel Geld sie zurückbekommen, hängt von der Dauer des Staus und der Länge des betroffenen Abschnitts ab.

Laut ADAC prüft die zuständige Behörde Autorità di regolazione dei trasporti (ART) nun, wie die Rückerstattungen erfolgen sollen und in welchen Fällen diese möglich ist.

Maut in Italien könnte günstiger werden

Zudem soll die Maut perspektivisch gesenkt werden und die Zusammensetzung der Kosten transparenter dargestellt werden. Dafür möchte die ART ein einheitliches Berechnungsverfahren einführen.

Bislang wurden die Mautgebühren stetig erhöht, ohne dass ein Zusammenhang zu den erbrachten Investitionen bestand. Künftig sollen die Gebühren stärker an die tatsächlich getätigten Investitionen der privaten Autobahnbetreiber gekoppelt werden. Mit möglichen Preissenkungen ist laut ADAC allerdings frühestens ab dem Jahr 2027 zu rechnen.

Weitere Einspar-Möglichkeiten für Fahrerinnen und Fahrer sollen sich durch eine variable Preisgestaltungen ergeben. Nach dem neuen Modell soll die Höhe der Mautgebühren abhängig von Tageszeit, dem Verkehrsaufkommen und der Umweltklasse des Fahrzeugs festgesetzt werden. Das heißt: Während Stoßzeiten könnte es teurer sein, während die Maut zu Zeiten mit wenig Verkehr oder für Fahrzeuge mit geringeren Emissionen günstiger sein könnte.

