Der japanische Filmkomponist, Musiker, Schauspieler und Produzent Ryuichi Sakamoto ("Der letzte Kaiser", "The Revenant - Der Rückkehrer") ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 71 Jahren, wie sein Büro am Sonntag bekanntgab.

02.04.2023 | Stand: 16:20 Uhr