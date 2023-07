600 Jahre Marktrecht: Wertach hatte viele Brände zu überstehen

Als 1423 das Marktrecht verliehen wurde, sei das ein Privileg gewesen. Aber auch "Eigennutz der Herrschenden" nennt die Bürgermeisterin.

Man mag es kaum glauben: In Wertach gab es die vergangenen 600 Jahre immer wieder Großbrände. Unter anderem verbrannten am 21. Februar 1530 die Kirche und 118 Häuser, 39 Jahre später wieder ein Großbrand, 1605 zerstörte laut Chronik ein Feuer 140 Häuser, „1632 steckten die Schweden die Kirche in Brand und ein Jahr später brannten sie den ganzen Ort bis auf sechs Häuser nieder“. Die Kirche stand damals noch am Platz des heutigen Gasthofs „Engel“, ist in einer Festschrift zum Jubiläumsjahr 600 Jahre Marktrecht in Wertach zu lesen.

Der große Brand im Jahr 1893

Die letzte große Brandkatastrophe am 16. April 1893 zerstörte die Gemeinde nahezu komplett. Der Brand soll in der Marktstraße durch einen Funkenflug ausgelöst worden sein – vermutlich durch eine Zigarette. Innerhalb von zwei Jahren entstand ein neues Wertach, so heißt es weiter in der Broschüre der Gemeinde zum Jubiläum 600 Jahre Marktrecht. Damals seien „italienische Maurer zum Aufbau des Ortes“ eingesetzt worden.

"Wahrscheinlich sind die Einwohner zu üppig und zu gottlos geworden"

„Leider, wahrscheinlich auch auf Grund des Brandes von 1893, sind keinerlei Unterlagen, Dokumente oder ähnliche Schriftstücke vorhanden“, informiert der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Otto Hengge (1996 bis 2008). Er hatte sich in seiner Amtszeit auch ums Archiv gekümmert. Heute übernimmt Anton Waldmann diese Aufgabe. „Die ältesten im Archiv vorhandenen Gegebenheiten finden sich in drei Geschichtsbüchlein vom früheren zweiten Bürgermeister Zeller“, sagt Hengge.

Er nennt einige Ereignisse daraus: Am 11. Oktober 1696 werden vier Bäcker von Wertach bestraft, weil das Brot „um zwei Loth zu gering gebacken war“. Im Juli 1652 wird ein Ulrich Hindelang zu einer Strafzahlung verdonnert, weil er „am Heiligen Osterabend Fleisch gegessen hat“. Und vom verschwundenen Wengen ist zu lesen. Die Stadt beim Altachmoos sei aus einer nicht mehr bekannten Ursache versunken, „wahrscheinlich sind die Einwohner zu üppig und gottlos geworden“, heißt es als mutmaßliche Begründung.

Und daran ist zu erkennen, dass diese Anekdote schon recht alt sein muss. Vermutlich aber nicht so alt wie das Marktrecht. Was hatte es damit auf sich. Warum war es so wichtig? Bürgermeisterin Gertrud Knoll spricht von einem „großen Privileg“ in damaliger Zeit.

"Für die Entwicklung des Dorfs von Bedeutung"

Das Marktrecht sei für die Entwicklung des Dorfes von Bedeutung gewesen. Die Verleihung der Rechte im Jahr 1423 sei aber auch mit Eigennutz verbunden gewesen, schreibt Knoll in der Festschrift zum Jubiläum. Es sollten neue Steuereinnahmen geschaffen werden, da von den Bauern nichts mehr zu holen gewesen sei, denn „sie waren schon stark belastet“.

Heute gehe es mit Märkten auch darum, „unser Dorf als Heimat zu erhalten“. Viele Einheimische, ob als Vereinsmitglied, anderweitig ehrenamtlich Tätige oder auch Gewerbetreibende würden mitwirken bei den Festivitäten zum Jubiläum 600 Jahre Marktrecht. (Lesen Sie auch: Wertacher Helferkreis Asyl am Limit)

5. August: "Wia Frianer-Markt"

So finde am 5. August der „Wia Frianer“-Markt statt. Er wird um 14 Uhr von den Trommlern eröffnet und auch die Garde des Faschingsvereins Wertach wird sich zeigen. Die Trachtler veranstalten dabei ein Tauziehen und eine „historische Kegelbahn“ soll für Abwechslung sorgen. Auch ein Kinderprogramm wird angeboten, informiert die Touristinfo. Nach diesem Termin findet noch der Viehscheid (18. September), traditionell mit einem Krämermarkt, statt. Aber auch am Samstag, 8. Juli, gibt es bereits eine Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums 600 Jahre Marktrecht in Wertach.

8. Juli: Sommerparty

Sommerparty mit Marktflair beginnt rund um den Gasthof Engel am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr in Wertach. Die Gemeinde verspricht eine „mediterrane Flaniermeile“ – allerdings nur bei schönem Wetter. Zuvor ist von 16 bis 18 Uhr ein Kinderflohmarkt angesetzt.

