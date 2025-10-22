Ehemalige Schülerinnen kehren zurück

Bei schönstem Oktoberwetter machten sich auch heuer wieder knapp 300 ehemalige Schülerinnen des Marien-Gymnasiums auf nach Kaufbeuren, um es sich dort an ihrer ehemaligen Schule bei Kaffee, Kuchen und vertrauten Gesprächen gutgehen zu lassen. Die Wiedersehensfreude war riesig, hatte man sich doch lange nicht gesehen, seit man vor etlichen Jahren, manche sogar vor 65 Jahren im Jahr 1960, das Abitur gemacht hatte.

Den Startschuss gab der stellvertretende Schulleiter Michael Bauer mit dem Hinweis auf drei besondere Ereignisse im Kalenderjahr 2025. Zunächst verwies er auf die Schul-Wallfahrt nach Rom Ende Mai, als mehr als 230 Schülerinnen und Lehrkräfte unter dem Motto peregrinantes in spem (Pilgernd in Hoffnung) das Heilige Jahr eine Woche lang in der Ewigen Stadt mitfeierten. Höhepunkt sei dabei sicherlich die erst zweite Generalaudienz des neuen Papstes Leo XIV. auf dem Petersplatz gewesen.

Das zweite besondere Ereignis, worauf Herr Bauer Bezug nahm, war das 50-jährige Jubiläum des Schulwerks in Augsburg, zu dem das Marien-Gymnasium als Gründungsmitglied von Anfang an gehört. Mit zehn Bussen und für die Größeren mit Zügen machte sich die ganze Schulfamilie auf den Weg in die WWK-Arena nach Augsburg, wo mit Bischof Bertram Meier ein Gottesdienst gefeiert wurde.

Die dritte Überraschung 2025 war, dass im dritten Jahr seit der Aufnahme von Jungen fünf Eingangsklassen am Marien-Gymnasium gebildet werden konnten. Auch die ehemaligen Marien-Schülerinnen waren von diesen drei Neuigkeiten sehr angetan. Wie jedes Jahr bei den Ehemaligentreffen üblich, wurde anschließend der Gast mit der weitesten Anreise prämiert. Dies war Benigna Fürst, der, von Messina auf Sizilien kommend, eine besondere Ehrung durch Irmgard Bechtel, dem Vorstandsmitglied der Ehemaligenvereinigung Kontakt, zuteilwurde.

Nachdem man es sich eine Weile bei Kaffee und Kuchen hatte gutgehen lassen, begann mit den traditionellen Schulhausführungen durch noch aktive oder auch ehemalige Lehrkräfte der Höhepunkt der Veranstaltung. Mit viel Aufmerksamkeit und Pathos lauschte man den Ausführungen der Lehrkräfte. Viele Ehemalige hielten dabei Ausschau nach „ihrem“ Hallenbad oder nach „ihrem“ Kollegstufenzimmer. Es war beeindruckend, wie frisch noch die Erinnerung war an die alte Schule!

Nach den Führungen schloss ein Gottesdienst mit musikalischer Unterstützung der Sunshine-Band den nostalgischen Tag ab. Es dürfte aber allen klar sein, dass noch so manche ehemalige Schülerin ihren Aufenthalt in der Crescentia-Stadt bei einer fröhlichen Wiedersehensfeier im Kreis ihrer Mitschülerinnen bis in die Nachtstunden verlängert hat.

