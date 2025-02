In Pforzen gibt es jetzt einen Indoor-Spielplatz

Lachen, Toben und begeisterte Rufe - in der Blöschhalle in Pforzen gehen an den Wochenenden regelmäßig Familien ein und aus. Denn nun gibt es in der Halle einen Indoor-Spielplatz für Klein und Groß. Geöffnet ist samstags und sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr, vorausgesetzt es findet kein anderes Event statt.

Von Hüpfburgen bis hin zu Tischtennisplatten

Für fünf Euro Eintritt (ab dem Alter von drei Jahren) ist Kindern und Erwachsenen eine Vielzahl an Aktivitäten geboten. Kinder unter drei Jahren müssen laut Günther Blösch, Besitzer der Halle, keinen Eintritt zahlen. Das Angebot reiche von verschiedenen Hüpfburgen, einer Indoor-Minigolfanlage, einem Kinderspielplatz, über ein kleines Fußballfeld, bis hin zu einem Kicker und einer Tischtennisplatte. Das Team der „Flohwiese“ sorge dabei dafür, dass alles glattläuft. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt. „Es ist für jeden was dabei“, sagt Blösch.

„Wir haben hier in der Nähe von Kaufbeuren keinen vergleichbaren Indoor-Spielplatz.“ Günther Blösch, Besitzer der Halle

Sein Ziel ist es, Familien mit Kindern eine erschwingliche Möglichkeit zu bieten, zusammen Spaß zu haben. „Wir haben hier in der Nähe von Kaufbeuren keinen vergleichbaren Indoor-Spielplatz“, sagt der gebürtige Pforzener. „Der nächste ist rund 20 Kilometer weg. Und dort zahlt man schon gerne mal 20 Euro pro Person.“ Das ist laut Blösch für manche Familien mit mehreren Kindern einfach nicht bezahlbar.

Icon Vergrößern Auch für ältere Kinder hat der Indoor-Spielplatz in Pforzen etwas zu bieten. Foto: Günther Blösch Icon Schließen Schließen Auch für ältere Kinder hat der Indoor-Spielplatz in Pforzen etwas zu bieten. Foto: Günther Blösch

Abwechslung vom technischen Alltag der Kinder

Blösch hat ein weiteres Ziel. Er möchte den Kindern Abwechslung vom technischen Alltag bieten. „Wir wollen mit unserer Halle auch dafür sorgen, dass die Kinder mal in Bewegung kommen und sich auch ohne elektronische Geräte betätigen“, erklärt der Unternehmer. Deshalb gebe es auf dem Indoor-Spielplatz keinerlei technische Geräte. „Im Vordergrund steht die Bewegung“, sagt er.

Thementage am Indoor-Spielplatz in Pforzen

Neben dem normalen Betrieb soll es in Zukunft auch verschiedene Thementage geben. Am kommenden Wochenende steht beispielsweise ein „Faschingsspecial“ an. Dort werden die jeweiligen „Mini-Garden“ von Pforzen und Germaringen eine kurze Showeinlage liefern. Zudem tritt die Pforzener Prinzengarde auf, und auch das Prinzenpaar wird laut Blösch vorbeischauen.

„Mein Ziel für den Sommer ist es, dass die Flohwiese zu einem Treffpunkt für Familien wird“ Günther Blösch, Besitzer der Halle

Im Sommer möchte der Hallenbetreiber das Projekt nach draußen verlegen. „Wir stellen die ganzen Geräte dann an die frische Luft“, sagt Blösch. Zudem will er für die Eltern einen Biergarten einrichten, in dem sie sich gemütlich unterhalten können, während ihre Kinder spielen. Gerade mit der Nähe zur Wertach und zum Pforzener Fußballplatz sei die Lage der Blöschhalle super dafür geeignet. „Mein Ziel für den Sommer ist es, dass die Flohwiese zu einem Treffpunkt für Familien wird.“