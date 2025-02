„In unserem Alter ist das normal“: Junge Männer zeigen sich nach Konflikt vor Gericht versöhnlich

Mit einer in Körperverletzungsverfahren eher seltenen Harmonie präsentierten sich jetzt zwei 19-jährige Angeklagte sowie der gleichaltrige Geschädigte und ein weiterer Zeuge vor dem Kaufbeurer Jugendgericht. Alle vier warteten einträchtig vor dem Sitzungssaal auf den Prozessbeginn und versicherten dann im Verfahren, dass man sich ausgesprochen und versöhnt habe – und dies schon einen Tag nach dem Vorfall, der sie nun vor Gericht führte. Im August 2024 war es am Rande eines Festzelts im westlichen Landkreis zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, in deren Zuge auch eine Autoscheibe zu Bruch ging und ein Hitlergruß gezeigt wurde.

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Konflikt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis