Amtsgericht Kaufbeuren: Supermarktleiter soll Azubi sexuell belästigt haben

Amtsgericht Kaufbeuren

„Machtposition ausgenutzt“: Supermarktleiter soll Azubi sexuell belästigt haben

Wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen steht ein 42-Jähriger vor Gericht. Vor der Richterin zeigt er sich alles andere als einsichtig.
Von Felix Leufer
    Ein 42-jähriger Supermarktleiter soll seinen Auszubildenden beim Auffüllen eines Getränkeregals im Intimbereich berührt haben. Unter anderem wegen dieses Vorwurfs steht er nun vor Gericht.
    Ein 42-jähriger Supermarktleiter soll seinen Auszubildenden beim Auffüllen eines Getränkeregals im Intimbereich berührt haben. Unter anderem wegen dieses Vorwurfs steht er nun vor Gericht. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Ein 42-jähriger Leiter einer Kaufbeurer Supermarktfiliale muss sich wegen des Vorwurfs der zweifachen sexuellen Belästigung vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten: Zum einen soll er einen ihm unterstellten Azubi im Sommer 2024 unangemessen angefasst haben, als dieser privat zum Einkaufen in den Laden kam. Beim Geschädigten handelt es sich um einen mittlerweile 17-Jährigen, der seine Ausbildung 2023 begonnen hatte. Der Angeklagte, der sich offen als homosexuell bezeichnet, bestreitet den Vorwurf teilweise, bricht seine Rechtfertigung jedoch ab.

