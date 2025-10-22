Mit neuem Schwung ins Schuljahr

An der Landwirtschaftsschule Kaufbeuren hat das neue Schuljahr begonnen – und mit ihm ein Neustart im bewährten Zwei-Semester-System. Nach dem Schulversuch einer einjährigen „Ganzjahresschule“ kehrt die Schule nun wieder zu ihrem traditionellen Modell zurück. Rund 50 Studierende aus dem Landkreis Ostallgäu und angrenzenden Regionen starten in diesem Jahr mit dem ersten und dritten Semester in ein praxisnahes Schuljahr.

Die Technikerschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in Kaufbeuren begann bereits Mitte September. Dort bereiten sich junge Menschen auf ihre Tätigkeit als staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker vor – eine Ausbildung mit vielfältigen Perspektiven im Verpflegungsmanagement und in der Versorgung von Menschen.

Motivation und Engagement der Studierenden: „Das Haus ist voll mit jungen Menschen, die sich ihrer Zukunft widmen“, freut sich Schulleiter Dr. Paul Dosch. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Motivation unsere Studierenden an ihre Ausbildung herangehen. Das zeigt, wie lebendig die berufliche Bildung im ländlichen Raum ist und wie groß das Interesse an praxisorientierten, zukunftssicheren Berufen bleibt.“

Infotage an der Technikerschule im Januar 2026: Wer sich für eine Weiterbildung an der Technikerschule interessiert, sollte sich den Januar 2026 vormerken. Dann öffnen sich wieder die Türen zu den beliebten Infotagen. Besucherinnen und Besucher können sich über Inhalte, Voraussetzungen und Karrierechancen informieren und mit Studierenden ins Gespräch kommen – ideal für alle, die neue berufliche Perspektiven suchen.

Grünes Zentrum als lebendiger Lernort: Mit dem Start beider Schulen ist das Grüne Zentrum Kaufbeuren wieder ein lebendiger Lernort, an dem Theorie und Praxis Hand in Hand gehen. Moderne Fachbildung, persönliche Betreuung und praxisnaher Unterricht machen die Schulen zu einem wichtigen Bestandteil der beruflichen Weiterbildung in der Region.

