Breit in der Gesellschaft engagiert

Auf ein erfolgreiches Jahr 2024 blickt die Bürgerstiftung Ostallgäu zurück. „Wir haben in diesem Jahr 14 Projekte unterstützt beziehungsweise gefördert“, berichtete Vorstandsvorsitzender Gerhard Schempp stolz in der Mitgliederversammlung. Dies zeige die Bandbreite des Engagements. Neben einigen Angeboten an Schulen, stünden auch Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigung im Fokus.

„Eine schnelle, unbürokratische Hilfe bietet unser ‚Assistenz Fonds‘, der Menschen mit einer Behinderung kurzfristig aus einer schwierigen Lebenssituation helfen kann“, nannte Schempp ein Beispiel. Das Projekt „Bewegung und Gedächtnis“ werde von älteren Menschen gut angenommen. Daher möchte man weitere Gruppen gründen, zum Beispiel in Füssen und Buchloe. Erfreulich sei, dass man dafür mit einer Förderung durch die Aktionsgruppe „Bergaufland Ostallgäu.“ rechnen könne, so Schempp.

Die Bürgerstiftung Ostallgäu startet auch ein Projekt mit dem Graffitikünstler Loomit

Als Erfolgsgeschichte seit 15 Jahren bezeichnete er das Projekt „Kunst an der Schule“. „Dieses Jahr konnten wir den Graffitikünstler Loomit (Mathias Köhler) für das Projekt an der Mittelschule Buchloe gewinnen“, berichtete Projektleiterin Margit Riedle. Für 2025 habe es bereits Gespräche mit Till Lill vom Architektenkollektiv Supertecture gegeben. Das Thema „Nachhaltigkeit“ soll dabei im Vordergrund stehen.

Sehr erfolgreich sei auch der „Leseclub“ an der Adalbert-Stifter Grundschule in Marktoberdorf, den es seit 2022 gebe, sagte Schulleiterin Bettina Schlegl. Von Montag bis Donnerstag kämen die „Leseomas“ und „Leseopas“ an die Schule und lesen in Kleingruppen mit den Kindern. „Das ist ein Geschenk für beide Seiten“, freut sich Schlegl. Daher möchte sie dieses Angebot mit dem „Spieleclub“ erweitern. Gemeinsam mit den Wertachtal-Werkstätten sei geplant, Brettspiele im Großformat herzustellen.

Zu erwähnen ist auch das Projekt „Klassik für Kinder“, das Barbara Schempp begleitet. „Wir freuen uns schon riesig auf den 12. Januar 2025“, sagte Schempp. Dann werde im Modeon „Der Karneval der Tiere“ mit der Musik von Camille Saint-Saens mit dem Text von Loriot aufgeführt.

Unterstützung für das Musical „Jesus Christ Superstar“

Weiterer musikalischer Höhepunkt sei im April mit dem Musical „Jesus Christ Superstar“ im Passionstheater in Waal, so Schempp. Als Projektpartner beteilige sich die Bürgerstiftung mit 1000 Euro und bringe sich auch personell ein. Um all diese Aufgaben erfüllen zu können, hat der Stiftungsrat beschlossen, neben den 14 bisherigen Mitgliedern, die in der Sitzung bestätigt wurden, zwei weitere Personen in das Gremium zu berufen.

So freute sich Stiftungsratsvorsitzender Elmar Schmitt, dass Ursula Lax und Dr. Christian Alex das Team ergänzen. „All diese Projekte sind eine tolle Sache, die ich gerne unterstütze“, sagte Alex. Auch Ursula Lax freute sich über ihr neues Ehrenamt.