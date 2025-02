Das Politikrezept der „Partei“: 20 Prozent Spaß, 80 Prozent Ernst

Eigentlich sind sie bei der Partei „Die Partei“ richtig sauer. Dafür ist die Handvoll Mitglieder, die sich an diesem Abend in der Kaufbeurer Weinstube „Platzl“ zur Wahlveranstaltung getroffen hat, aber bester Laune. Herbert Stumpe, der Vorsitzende des Wertachstädter Kreisverbandes, trägt die „Partei“-Armbinde am Hemdsärmel. Eine kleine Parteifahne steht auf dem ähnlich dimensionierten Wirtshaustisch, und Stumpes Getränkeglas steckt in einem Überzug mit der Aufschrift „Lebe im Bier und jetzt“. Der Inhalt ist natürlich stimmig.

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis