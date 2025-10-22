Icon Menü
Burgspiele Kemnat: Verwicklungen und Missverständnisse auf der Bühne des Theaterstadels

Premiere in Kemnat

Verwicklungen und Missverständnisse auf der Bühne des Theaterstadels

Der Theaterverein Burgspiele Kemnat führt zum 100-jährigen Bestehen ein besonderes Stück auf. Von Verwirrungen, Missverständnissen und „Bunburysieren“.
Von Hieronymus Schneider
    Der Theaterverein Burgspiele Kemnat führt zu seinem 100-jährigen Jubiläum Oscar Wildes Komödie „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ auf.
    Der Theaterverein Burgspiele Kemnat führt zu seinem 100-jährigen Jubiläum Oscar Wildes Komödie „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ auf. Foto: Harald Langer

    Schon beim Betreten des Theaterstadels beim Römerturm in Großkemnat spürt man die knisternde Atmosphäre einer Premiere. Zum 100-jährigen Bestehen des Theatervereins Burgspiele Kemnat hat sich das verjüngte Team etwas Besonderes ausgedacht. Die Komödie „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ von Oscar Wilde verlangt von den Darstellern einiges ab, denn die Dialoge sind sehr geschliffen und entfalten ihren Wortwitz und feine Ironie nur durch perfekte Betonung.

