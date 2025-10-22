Guter Unterricht in der digitalisierten Welt

„Warum soll ich das überhaupt noch lernen? Die KI weiß doch alles.“ – Mit provokanten Fragen wie dieser sahen sich Lehrkräfte schon häufiger konfrontiert. Dass die Antwort darauf nicht einfach, aber umso wichtiger ist, zeigte sich kürzlich im Jakob-Brucker-Gymnasium (JBG). Unter dem Motto „Guter Unterricht in einer digitalisierten Welt“ setzte die Schule ein starkes Zeichen für zukunftsorientierte Bildung – und gestaltete die digitale Transformation im Klassenzimmer aktiv mit.

Im Zentrum der Veranstaltung stand zunächst das sogenannte K+5-Modell – ein praxiserprobter Orientierungsrahmen für qualitativ hochwertigen Unterricht im digitalen Zeitalter. Es liefert pädagogische Impulse für eine Lernkultur, die sowohl auf technologische Entwicklungen reagiert als auch die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler im Blick behält.

Im Anschluss daran öffneten sich die Türen zu einer Vielzahl von Workshops, die Einblicke in den konkreten Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Schulalltag gaben. Die Themen reichten von KI-gestützter Material- und Prüfungserstellung über personalisiertes Lernen bis hin zu kreativen Formaten wie Gamification und Bildgenerierung durch KI. Auch die Entwicklung von Konzepten für KI-Projekttage stand auf dem Programm.

Es wird weiter eine große Aufgabe bleiben, junge Menschen auf den kritischen und reflektierten Umgang mit modernen Technologien vorzubereiten.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!