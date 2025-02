Demokratietage starten mit spielerischen und ernsten Botschaften

Auch in Kaufbeuren waren am Wochenende viele Menschen auf den Beinen, um rechtsextremen, menschenverachtenden und verfassungsfeindlichen Strömungen in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Nicht mit einer Demonstration wie in anderen Städten in der Region, sondern mit einem Aktionstag im Stadtsaal eröffnete ein breites Organisationsbündnis die Demokratietage in der Wertachstadt, die bis Samstag, 8. Februar, dauern.

Beim „Markt der Vielfalt“ zeigten etwa Mitarbeiter des Seniorenheims Heinzelmannstifts, wie wichtig Zuwanderung gerade in der Pflege ist. Die Stadtbücherei bot Vorleseaktionen für Kinder an, und der Stadtjugendring war mit seinem „Kuscheltierarchiv“ vor Ort. Mithilfe einer Virtual-Reality-Brille konnten Besucher in Kaufbeuren einen Rundgang durch das Anne-Frank-Haus in Amsterdam machen. Angeboten wurden auch eine Demokratie-Rallye und syrische Spezialitäten.

Christian Springer hält ein flammendes Plädoyer im Kaufbeurer Stadtsaal

Am Abend spielte Tiny Schmauch mit seiner Band Undergrounds, und der Kabarettist Christian Springer las nach einem engagierten Plädoyer für die Demokratie und eine bunte Gesellschaft zusammen mit der Mitherausgeberin Kerstin Schweiger aus seinem Buch „Bayerischer Mob – wie die Gewalt in die Politik einzog“. Trotz des prominenten Gastes war beim Publikumsandrang im Stadtsaal auch abends noch Luft nach oben, was mit den zahlreichen Demonstrationen gegen Rechts in der Umgebung an diesem Tag in Verbindung gebracht wurde.

Ein flammendes Plädoyer für die Demokratie hielt Kabarettist Christian Springer bei den Demokratietagen, bevor er aus seinem Buch „Bayerischer Mob – wie die Gewalt in die Politik einzog" vortrug. Foto: Mathias Wild

Weiter gehen die Demokratietage in Kaufbeuren mit einem Workshop für Jugendliche mit einem Aussteiger aus der rechtsextremen Szene am Freitag, 7. Februar, im „Eckpunkt“ in der Schmiedgasse 17. Bereits am Dienstag, 4. Februar, ab 16 Uhr lädt die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren zu einer Infoveranstaltung für Erstwählerinnen und -wähler sowie Menschen mit Beeinträchtigungen in ihre Räume im Ringweg 8 ein. Den Abschluss bildet dann nochmals ein „Markt der Vielfalt“, der dann von 10 bis 15 Uhr im Gablonzer Haus in Neugablonz stattfindet.