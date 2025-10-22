Ausflug ins Deutsche Museum

Auf Einladung des Fördervereins St. Stephan und des Veteranen- und Soldatenvereins besuchten über 30 Irseerinnen und Irseer das Deutsche Museum in München, eines der größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt. Schon um 8 Uhr ging es mit dem Bus und guter Laune am Meinrad-Spieß-Platz los.

In München angekommen teilten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach Interesse auf und besuchten verschiedene Abteilungen: Die einen tauchten ab in die Welten von Raum- und Luftfahrt, andere begaben sich in die Sphären der Robotik und der Kryptologie, wieder andere beschäftigten sich mit Pharmazie und Medizintechnik, mit Landwirtschaft und Ernährung, mit der Chemie im Alltag, der Foto- und Videografie oder mit Musikinstrumenten.

So war für jede und jeden etwas Interessantes dabei und auch die Dachterrassenbar „Frau im Mond“ sah so an diesem Tag so manchen Besucher aus dem Ostallgäu. Die Rückfahrt ging über das Brauhaus in Herrsching am Ammersee, wo die Irseer bei einer zünftigen Brotzeit den Tag Revue passieren lassen konnten.

