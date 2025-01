Spendenrekord beim „Lichterweg“ in Friesenried

Leuchtende Pfähle und der Geruch von frisch gebackenen Plätzchen luden heuer viele Allgäuerinnen und Allgäuer zu einem Winterspaziergang in der Dämmerung nach Friesenried ein. Bei der dritten Ausgabe des „Lichterwegs“ war der Andrang heuer so groß, dass mit knapp 23.000 Euro an gesammelten Spenden ein neuer Rekord aufgestellt wurde.

„Lichterweg“: Krebskranke Kinder aus dem Allgäu erhalten die Spenden

Von der Rekordsumme, die die Besucher von Anfang Dezember bis zum 5. Januar gespendet hatten, gehen über 21.000 Euro an den Förderkreis krebskranker Kinder im Allgäu. Der restliche Betrag wird an Sternstunden gespendet.

Durchweg positive Resonanz zum „Lichterweg“

Die Veranstalter des Projekts zeigten sich sehr zufrieden. Überdurchschnittlich viele „weiße Tage“ hätten gerade in den Ferien viele Besucher angelockt. Außerdem sei es erfreulich gewesen, wie bunt das Publikum war. Neben vielen Senioren, Familien und Teenagern besuchten auch viele Menschen mit Einschränkungen den barrierefreien Lichterweg. Wie die Organisatoren mitteilen, seien die Besucher von der Atmosphäre begeistert gewesen. Die Eindrücke aus dem Gästebuch seien durchweg positiv gewesen.