Basketball: Erste Negativerfahrung

Gegen den zuvor noch sieglosen TSV Milbertshofen hat die DJK Kaufbeuren ihre erste Saisonniederlage in der Bayernliga Süd kassiert. Die Kaufbeurer Basketballer unterlagen in München in einer äußerst engen und von etlichen Führungswechseln geprägten Begegnung mit 80:85 (44:45). „Es war ein Konzentrationsthema. Uns hat die Spannung gefehlt und wir haben zu viele Fehler gemacht“, sagte DJK-Spielertrainer Alex Susock nach der Premierenpleite.

Das Team habe etwa eine Fülle leichter Korbleger vergeben und zudem 13 Freiwürfe verworfen – von 26 Versuchen, also erneut lediglich 50 Prozent von der Linie getroffen. „Da braucht es dann auch keine große Analyse“, fasste der Kaufbeurer Coach kurz und bündig zusammen.

Maxi Beinhofer und Tobi Chloupek überzeugen

Es waren also diese „Basics“ des Spiels, die der DJK zum Verhängnis wurde – zuhauf einfache Punkte liegengelassen. Dabei fanden die Gäste zunächst gut in die Partie und lagen nach dem ersten Viertel mit 24:21 knapp vorn. Es sollte eine Begegnung auf Messers Schneide bleiben gegen den langjährigen Bayernligisten aus Milbertshofen – zur Halbzeit war das Spiel mit 44:45 aus Sicht der Kaufbeurer weiter völlig offen. Mit Maxi Beinhofer und Tobi Chloupek hatte die DJK auch nach dem Seitenwechsel zwei starke Anführer auf dem Parkett, die sich beide immer wieder unter dem gegnerischen Korb durchsetzen konnten. Center Beinhofer war mit 20 Punkten Topscorer der Kaufbeurer, Chloupek steuerte 17 Zähler bei.

„Obwohl wir körperlich erstmals in dieser Saison einem Gegner überlegen waren, weil mehrere Milbertshofener Big Men wohl krank ausgefallen sind, haben wir uns mit all diesen individuellen Fehlern selbst geschadet und so letztlich das Spiel aus der Hand gegeben“, sagte Flügelspieler Chloupek etwas frustriert.

Viel zu viele Fehler kosten den Sieg

Diese zwischenzeitlichen Konzentrationsmängel bekam die DJK bis zur Schlussphase nicht in den Griff. Kaufbeuren musste letztlich akzeptieren, dass es ein gebrauchter Tag in Milbertshofen war und ein Auswärtssieg in normaler Verfassung womöglich nur Formsache gewesen wäre – nicht aber an diesem so fehlerbehafteten Abend. Mit 80:85 hatten die Gäste das Nachsehen und fielen damit vorerst auf den 5. Tabellenplatz der Bayernliga zurück.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer (20), Chloupek (17), J. Hanuti. (11), Matosevic, Susock (je 8), Pané, Taltakaev (je 5), Özer (4), Lukac (2), A. Hanuti, Pejnovic.

DJK hat am Samstag die Spurs zu Gast

Die Dachau Spurs sind im kommenden Heimspiel zu Gast am Samstag, 25. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Schraderhalle. Sie warten nach bislang zwei Partien noch auf den ersten Sieg. „Aber das war bei Milbertshofen eben auch die Ausgangslage, also sind wir durchaus gewarnt“, erklärt Susock.

Es gebe in dieser ausgeglichenen Liga nun einmal keine Gegner, die man auch nur annähernd auf die leichtere Schulter nehmen könne, betont der Spielertrainer. „Wir wollen dennoch zu Hause die weiße Weste behalten und wissen, woran wir diese Woche dringend arbeiten müssen. Wir haben etwas gut zu machen und die Jungs wissen das auch.“