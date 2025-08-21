Icon Menü
ESVK-Trainer Andrew Donaldson: Er lebt jetzt seinen großen Traum.

Der Ingenieur

Neuer ESVK-Trainer gibt für seinen großen Traum das bisherige Leben auf

Sein Beruf? Auf Pause gestellt. Seine Familie? In Kanada. Andrew Donaldson (38) trainiert jetzt den ESVK - auch, um seinen Kindern etwas zu zeigen.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Der Analytiker: Andrew Donaldson ist neuer Co-Trainer beim ESV Kaufbeuren. Bislang hat der Kanadier als Ingenieur gearbeitet, jetzt will er sich unter anderem um die Videoanalyse kümmern. Foto: Ralf Lienert

    Für den 38-jährigen Andrew Donaldson begann am Morgen des 4. August ein neuer Lebensabschnitt. Er betrat an jenem verregneten, grauen Tag deutschen Boden, die Sinne schon geschärft für seinen neuen Hauptjob: Co-Trainer beim ESV Kaufbeuren in der DEL2 – an der Seite von Todd Warriner, mit dem er früher schon zusammen an der Universität im kanadischen Windsor zusammengearbeitet hat.

