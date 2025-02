Finden die Faschingszüge in Kaufbeuren und im Ostallgäu statt?

Vergangene Woche sorgte die Absage des Faschingsumzugs in Kempten bei vielen Narren aus dem Allgäu für Aufregung. Die Veranstalter konnten die Sicherheitsauflagen, die die Stadt nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefordert hatte, so kurzfristig nicht erfüllen.

Gibt es für die Faschingsumzüge in Kaufbeuren und Umgebung ähnliche Entwicklungen, oder können sich die Narren aus der Region weiterhin auf das anstehende Faschingstreiben freuen?

Faschingsfreunde aus Kaufbeuren können aufatmen

Die Stadt Kaufbeuren habe im Zuge des Anschlages in Magdeburg und allgemeiner Terrorangst alle größeren Veranstaltungen im Stadtgebiet einer sicherheitsrechtlichen Neubewertung unterzogen, teilt die Stadt mit. Faschingsfreunde in Kaufbeuren haben aber keine Absage zu befürchten.

Denn die „Burongaudi“ mit der anschließenden Party am Kirchplatz und in der Kaiser-Max-Straße findet laut Christoph Rothe, Pressesprecher der Stadt, zum jetzigen Stand wie geplant statt. An Weiberfaschung ab 17 Uhr sind in der Altstadt ohnehin nur Fußgruppen und Handwagen erlaubt. Jedoch solle jedem bewusst sein, dass für Veranstaltungen im öffentlichen Raum keine absolute Sicherheit gewährleistet werden kann.

Fasching in Kaufbeuren: Stadt verschärft die Sicherheitsmaßnahmen

Zu den genaueren Umständen, die in Kempten zur Absage des Faschingsumzuges führten, liegen der Stadtverwaltung in Kaufbeuren keine Informationen vor. Das bisherige Sicherheitskonzept der „Burongaudi“ wurde laut Rothe angepasst und verbessert.

Hierbei arbeiteten die Verwaltung, die Sicherheitsbehörden und die Veranstalter eng zusammen. Das Konzept sieht vor, dass es Fahrern von Fahrzeugen grundsätzlich nicht möglich ist, von außen einen Zugang zur Veranstaltungsfläche zu bekommen. Konkretere Informationen zu den Sicherheitsbestimmungen möchte die Stadtverwaltung nicht veröffentlichen.

Der „Fastnachtsumzug“ in Pforzen findet wie geplant statt

Auch in Pforzen haben Narren aktuell keinen Grund zur Sorge. Denn auch der „Fastnachtsumzug“, einer der größten im Ostallgäu mit zahlreiche Gespannen und Gruppen, wird sich wie geplant am Sonntag, 2. März, durch die Straßen des Dorfes schlängeln. Die Gemeinde Pforzen hat sich laut Bürgermeister Herbert Hofer mit dem örtlichen Faschingsverein zusammengesetzt und ausgelotet, wie sie die Sicherheitsvorkehrungen beim Umzug verbessern können.

Auf Grundlage dieser Gespräche wird es laut Hofer verschärfte Regelungen bei den Absperrungen der Zugangsstraßen und bei den Einlasskontrollen geben, insbesondere auch beim anschließenden Zeltbetrieb. Mit diesen Vorkehrungen soll laut Hofer die Sicherheit noch einmal deutlich erhöht werden, wobei es gerade aufgrund der Größe des Umzuges natürlich keine absolute Schutzmöglichkeit gebe. Der Umzug wird laut Hofer zum jetzigen Stand also ohne Einschränkung stattfinden.

Für die weiteren Faschingszüge in den Gemeinden um Kaufbeuren sind keine Einschränkungen bekannt.