Feuerwehrleute als Kaminkehrer gefragt

Kurz vor Mitternacht wurde die Kaufbeurer Feuerwehr am Montag in den Buchenweg in Neugablonz gerufen. Im Kamin eines Reihenhauses war ein Feuer ausgebrochen. Üblicherweise lässt man in einem solchen Fall den Ruß im Inneren kontrolliert verbrennen. Derweil wird ein Kaminkehrer verständigt, der sich um die Reinigung des Abzugs kümmert.

Feuerwehrleute auf der Drehleiter reinigen den Kamin von Ruß

Weil Montagnacht aber kein Kaminkehrer erreichbar war, griffen die Einsatzkräfte selbst zum Reinigungswerkzeug, das in bestimmten Löschfahrzeugen mitgeführt wird, und befreiten von der Drehleiter aus den Kamin von Rußresten. Daraufhin fiel nach Angaben der Feuerwehr die Temperatur im Abzug deutlich. Nachdem eine Messung keine auffälligen Werte bei der Konzentration von Verbrennungsgasen ergeben hat, konnten die Feuerwehrleute nach gut eineinhalb Stunden wieder abrücken.