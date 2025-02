Was kann Kaufbeuren noch investieren?

Die Stadt Kaufbeuren bleibt weiterhin eine umtriebige Bauherrin. Zwar zwingt die finanzielle Lage die Kommune auch 2025, Sparpotenziale in allen Bereichen auszuschöpfen (wir berichteten). Doch zahlreiche große Vorhaben aus der Vergangenheit müssen trotzdem fortgeführt und beendet werden. Viele andere Projekte wurden im Zuge der Haushaltsberatungen dagegen in die Zukunft verschoben, und auch bei den Investitionen, die in den kommenden Jahren angegangen werden müssen, könnte einiges anders laufen als bisher.

