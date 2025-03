Hubschrauber üben über Kaufbeuren und den Alpen

Im Luftraum über Kaufbeuren und den Alpen dürfte es bald laut werden: Im Zeitraum zwischen Montag, 31. März, und Freitag, 25. April, übt das Transporthubschrauberregiment 30 „Tauberfranken“ vom Fliegerhorst Kaufbeuren aus den Gebirgsflug mit sogenannten SAR-Hubschraubern, die für die Suche und Rettung von Personen eingesetzt werden. Das kündigt die Bundeswehr in einer Pressemitteilung an. Während der knapp vierwöchigen Übung sei bei Tag und Nacht mit erhöhten Flugaufkommen durch zum Teil tieffliegende Hubschrauber zu rechnen.

Darum sind regelmäßige Gebirgsflüge unerlässlich

„Der Gebirgsflug ist eine Kernfähigkeit im Personen- und Materialtransport und ist nicht nur für die militärische Auftragserfüllung unerlässlich, sondern auch für Einsätze zur Amts- und Katastrophenhilfe maßgebend“, heißt es in der Mitteilung des Bundeswehr. Daher sei es unerlässlich, dass die Luftfahrzeugbesatzungen regelmäßig im Gebirgsflug aus- und weitergebildet werden.

Bei der anstehenden Übung nutzen die „Tauberfranken“ den Kaufbeurer Fliegerhorst als Stützpunkt. Vom eigenen Standort in Niederstetten im Nordosten Baden-Württembergs liegen die Alpen zu weit entfernt. Also starten die Hubschrauberpiloten von der Wertachstadt aus ihre Flüge ins Gebirge, wo sie das Fliegen in Bergnähe und das Landen im unwegsamen Gelände üben werden. Außerdem soll der Einsatz mit der Seilwinde geprobt werden, wie die Bundeswehr mitteilt.

Die Ankündigung verbinden die „Tauberfranken“ zugleich mit einer Sicherheitswarnung für Zuschauerinnen und Zuschauer: Diese sollen zu ihrem eigenen Schutz während der Übung einen ausreichenden Abstand zu den Einsatzorten und den Bewegungen der Hubschrauber einhalten. „Der empfohlene Mindestabstand beträgt 150 Meter“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Übungsbereich sowie den Flugzonen könne es potenziell zu gefährlichen Situationen kommen – insbesondere bei Starts, Landungen und Materialverlegungen.

Bei Hubschraubern in Bodennähe ist Vorsicht geboten

Vor allem bei Flugbewegungen in Bodennähe sei äußerste Vorsicht geboten: Denn beim Starten und Landen der Hubschrauber entstehen starke Luftströme und Verwirbelungen, die dazu führen können, dass sich Gegenstände lösen oder lose Objekte durch die Luft geschleudert werden. Ein ausreichender Abstand schütze vor diesen Risiken und sorge dafür, dass die Gebirgsflugweiterbildung sicher und störungsfrei ablaufen kann. Das Transporthubschrauberregiment bittet darum, die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen.