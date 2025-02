Futsaler sind bereit für die Löwen: Ein Sieg ist Pflicht.

Auf Futsal Allgäu wartet in der Regionalliga Süd das vorletzte Heimspiel in der laufenden Saison. Am Sonntag sind die Münchner Löwen ab 16 Uhr zu Gast in der Neugablonzer Dreifachturnhalle. Das Hinspiel in der Landeshauptstadt konnten die Allgäuer knapp mit 6:4 für sich entscheiden.

Allgäuer schöpfen in Spielpause neuen Mut

Nach der vergangenen Niederlage im Spitzenspiel gegen die Balkan Boys aus Pfarrkirchen läuft Futsal Allgäu in der Tabelle einem Sechs-Punkte-Rückstand auf die Niederbayern hinterher. „Wir müssen trotzdem versuchen, weiterhin oben dranzubleiben“, sagt Vereinsvorsitzender Tom Neitzel im Vorfeld des Duells gegen die Löwen. Das spielfreie Wochenende habe der Mannschaft gutgetan, um auch einmal auf andere Gedanken zu kommen und sich wieder zu fokussieren, ergänzt er.

Vizemeister 1860 bleibt derzeit hinter den Erwartungen zurück

Gegner 1860 München liegt momentan hinter den sportlichen Erwartungen zurück. Beendeten sie die vergangene Saison mit der Vizemeisterschaft, spielen sie derzeit keine große Rolle. Von den Spitzenplätzen ist der TSV weit entfernt. Derzeit liegen sie mit 16 Punkten auf Rang sieben, haben allerdings zwölf Rückstand auf Futsal Allgäu. Zuletzt gewannen die Löwen ihre beiden Heimspiele gegen BaKi Futsal Nürnberg (7:2) und TSV Neuried (4:3).

Die Auswärtsbilanz des TSV 1860 München sieht dagegen nicht rosig aus: Bei fünf Matches konnten sie nur einmal auf fremdem Terrain einen Sieg verbuchen. „Sie sind trotzdem ein starker Gegner, wobei das aktuelle Tabellenbild das nicht hergibt“, sagt Neitzel, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. „Wir sind alle ganz gespannt und sehr motiviert.“

Zu den Dauerverletzten kommt noch eine Grippewelle

Unterdessen macht auch die landesweit grassierende Grippewelle vor den Dribbelkünstlern nicht halt. Zudem stehen mit Can Balcioglu und Mirhan Kaya zwei Leistungsträger aufgrund von Verletzungen weiterhin nicht zur Verfügung. So oder so wird Futsal Allgäu eine schlagkräftige Mannschaft aufs Parkett stellen. Denn Spielertrainer Erduan Topallaj hat immer noch ein Ziel vor Augen: „Wir müssen und werden weitermachen, damit wir uns oben festsetzen. Unser Bestreben ist es, den Abstand auf die Plätze drei und vier zu vergrößern.“

Noch ist der Titel für Futsal Allgäu möglich

Aus seiner Sicht seien die Jungs sehr motiviert. Rein rechnerisch ist die Meisterschaft immer noch möglich. Futsal Allgäu hat immer noch ein Spiel weniger als der Ligaprimus. Um die Young Boys Balkan in der Tabelle noch überholen zu können, muss Futsal Allgäu auf den einen oder anderen Ausrutscher hoffen. Die Niederbayern haben am Sonntagmittag ein Gastspiel beim starken Mitaufsteiger und Tabellenvierten Black Forest Freiburg.