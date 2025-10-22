Das Gablonzer Haus präsentiert sich nun so, wie es vor 50 Jahren geplant war

Das hätte ins Auge gehen, vielleicht sogar für Verstimmungen im an diesem Vormittag mehrmals beschworenen guten bayerisch-böhmischen Verhältnis sorgen können. Die Rede ist von den beiden Baustahlstäben, die das schwarze Tuch gehalten haben, mit dem zwei der insgesamt 16 neuen Metallwappen am Gablonzer Haus in Neugablonz verhüllt waren. Bei der feierlichen Enthüllung am Mittwoch zogen die aus München angereiste tschechische Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse so kräftig an dem Stoffstück, dass mit diesem auch besagte Metallteile nach unten segelten. Glücklicherweise waren die Protagonisten vorab mit schwarzen Schutzhelmen ausgestattet worden, sodass keine Verletzungen zu beklagen waren. Abseits dieser Schrecksekunde zeigten sich die Beteiligten aber rundum zufrieden mit diesem nun vollendeten Ersatz für den Wappenbaum am Neugablonzer Bürgerplatz.
Neue Fassadengestaltung
