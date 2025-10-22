Neue Fassadengestaltung Das Gablonzer Haus präsentiert sich nun so, wie es vor 50 Jahren geplant war

Als Ersatz für den Wappenbaum zieren nun 16 Metalltafeln mit Hoheitszeichen das Neugablonzer Kulturzentrum. Warum die Enthüllung fast ins Auge gegangen wäre.