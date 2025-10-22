Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Gablonzer Haus in Kaufbeuren-Neugablonz: 16 Wappentafeln zieren nun die Fassade und ersetzen den Wappenbaum

Neue Fassadengestaltung

Das Gablonzer Haus präsentiert sich nun so, wie es vor 50 Jahren geplant war

Als Ersatz für den Wappenbaum zieren nun 16 Metalltafeln mit Hoheitszeichen das Neugablonzer Kulturzentrum. Warum die Enthüllung fast ins Auge gegangen wäre.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    • |
    Das bayerische und das böhmische Wappen am Gablonzer Haus sollen das inzwischen wieder gute Verhältnis zwischen den Nachbarn symbolisieren. Über den neuen Fassadenschmuck freuten sich bei der Enthüllung (von links) Ute Hultsch-Schmidt (Leiterin des Isergebirgs-Museums), Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Oberbürgermeister Stefan Bosse, die tschechische Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková, Dr. Martin Posselt (Gablonzer Archiv- und Museumsverein) und Gertrud Hofmann (Verein Neugablonzer Industrie- und Schmuckmuseum).
    Das bayerische und das böhmische Wappen am Gablonzer Haus sollen das inzwischen wieder gute Verhältnis zwischen den Nachbarn symbolisieren. Über den neuen Fassadenschmuck freuten sich bei der Enthüllung (von links) Ute Hultsch-Schmidt (Leiterin des Isergebirgs-Museums), Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Oberbürgermeister Stefan Bosse, die tschechische Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková, Dr. Martin Posselt (Gablonzer Archiv- und Museumsverein) und Gertrud Hofmann (Verein Neugablonzer Industrie- und Schmuckmuseum). Foto: Harald Langer

    Das hätte ins Auge gehen, vielleicht sogar für Verstimmungen im an diesem Vormittag mehrmals beschworenen guten bayerisch-böhmischen Verhältnis sorgen können. Die Rede ist von den beiden Baustahlstäben, die das schwarze Tuch gehalten haben, mit dem zwei der insgesamt 16 neuen Metallwappen am Gablonzer Haus in Neugablonz verhüllt waren. Bei der feierlichen Enthüllung am Mittwoch zogen die aus München angereiste tschechische Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse so kräftig an dem Stoffstück, dass mit diesem auch besagte Metallteile nach unten segelten. Glücklicherweise waren die Protagonisten vorab mit schwarzen Schutzhelmen ausgestattet worden, sodass keine Verletzungen zu beklagen waren. Abseits dieser Schrecksekunde zeigten sich die Beteiligten aber rundum zufrieden mit diesem nun vollendeten Ersatz für den Wappenbaum am Neugablonzer Bürgerplatz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden