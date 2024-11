Gas-Alarm in der Kaufbeurer Innenstadt

Nach einem Gas-Alarm ist die Kaufbeurer Feuerwehr am späten Montagnachmittag mit sieben Fahrzeugen und mehr als 40 Einsatzkräften in die Heinzelmannstraße ausgerückt. Anwohner hatten die Rettungskräfte benachrichtigt, nachdem dort ein unbekannter Geruch in der Luft lag. Vorsorglich wurde die Straße gesperrt.

Gasalarm in Kaufbeuren - Geruch nach Klebstoff

Beim Eintreffen sei ein starker, in der Intensität schwankender Geruch nach Klebstoff festgestellt worden, berichtete die Einsatzleitung. Dieser erinnere an Erdgas. Da sich im Kindergarten und in der angrenzenden Schule noch Kinder sowie Betreuungs- und Lehrpersonal befanden, seien vorsorglich weitere Spezialkräfte nachalarmiert worden.

Icon Vergrößern Die Feuerwehr rückte am Montag in der Kaufbeurer Heinzelmannstraße an. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren Icon Schließen Schließen Die Feuerwehr rückte am Montag in der Kaufbeurer Heinzelmannstraße an. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

Letztlich konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass im nahen Sparkassen-Parkhaus derzeit Beschichtungsarbeiten vorgenommen werden. Dies sei mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache für den Geruch gewesen. Die weiteren anrückenden Einsatzkräfte seien daraufhin abbestellt worden.