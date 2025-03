4.3. GER Gemeinderat/l-basis/2R in den Artikel müsste noch eingebaut werden, dass ich bei der Sitzung nicht anwesend war.

XX

Germaringen Eine Erhöhung der Gebühren der Mittagsbetreuung erschien dem Gemeinderat nach Beratung durch Kämmerer Christoph Echter unumgänglich. Durch die zuletzt im Oktober 2021 erlassene Gebührenordnung entstand der Gemeinde als Träger ein jährliches Defizit in Höhe von fast 30.000 Euro. Der Gedanke hinter den neuen Gebühren besteht aus der Erhebung einer „Grundgebühr“ von 15 Euro und ein zusätzlicher Betrag von 10 Euro pro Betreuungstag, so dass die neuen Gebühren ab Schuljahresbeginn 2025/2026 zwischen 25 Euro und 65 Euro liegen. Damit erhöht sich die Deckungsquote für die Gemeinde von 9 Prozent auf 55 Prozent. Der dafür notwendige Erlass der Ersten Satzung zur Änderung der Mittagsbetreuungs-Gebührensatzung wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, wie das Rathaus nach der Sitzung mitteilte.

Bereits im Juli 2024 hatte der Bau- und Umweltausschuss einen überdachten Fahrradabstellplatz am Kindergarten in Obergermaringen beschlossen. Erwägungen, die Grünfläche östlich des Kindergartens zu pflastern und mit einer Fahrradüberdachung, dessen Kosten je nach Größe zwischen 4.600 € und 18.400 € lägen, zzgl. der Pflasterungskosten in Höhe von circa. 16.000 Euro, wichen der Idee, die vermieteten Stellplätze im südlichen Schuppen des Reisachergebäudes zu kündigen und einen Durchbruch zum Kindergarten zu schaffen. Nach dem einstimmigen Beschluss, soll nun zeitnah die Kiesfläche im Schuppen gepflastert und sogenannte Bügel sowie eine vernünftige Beleuchtung angebracht werden.

Verschiedene Änderungen bzw. bundes- und landesrechtliche Vorgaben haben sich bezüglich der „Nutzung der Windenergie“ ergeben. So wurden unter anderem die Abstandsflächen wie folgt geändert: Wohn- und Nebengebäude – 800 Meter, Gewerbegebiete – 500 Meter, Weiler/Hofe- 600 Meter, Sondergebiete für Freizeit/Erholung/Sport – 500 Meter. Der Gemeinderat beschließt daher, folgende Stellungnahme fristgerecht einzureichen: Das Gewerbegebiet „Gablonzer Straße“ darf wegen einer eventuellen Erweiterung nicht eingeschränkt werden. Der Waldlehrpfad und der Jugendzeltlagerplatz am Georgiberg sind Erholungsgebiete. Hier sind die vorgeschriebenen Abstandsflächen einzuhalten. Die Realisierung von Windrädern schränkt dieses Natur- und Erholungsgebiet nach Ansicht des Gremiums ein. Es gilt zu prüfen, ob in anderen Regionen ebenfalls Denkmäler wie die Georgibergkirche mit überregionaler Bedeutung betroffen sind.

Zuletzt wurde über die Informationsveranstaltung bezüglich des Breitbandausbaus in Germaringen berichtet. Vorgestellt hat sich da die Firma Allgäu-DSL. Über deren Projekt-Homepage www.allgaeudsl.de/germaringen können aktuelle Informationen über den Baufortschritt eingeholt werden. Außerdem können interessierte Bürger dort prüfen lassen, ob sie einen Glasfaseranschluss bekommen. Bis Oktober 2927 sollen 311 Grundstücke an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Sollte eine Wohneinheit in der Baumaßnahme nicht enthalten sein, kann das Interesse bei Allgäu DSL bekundet werden. (bg)