Verein dankt Unterstützern

In einem feierlichen Rahmen wurden die engagierten Sammler der Kameradschaft ehemaliger Soldaten Obergünzburg im Offiziersheim Kaufbeuren für ihren langjährigen Einsatz geehrt.

In seiner Ansprache würdigte Bezirkstagsvizepräsident Alfons Weber den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen: „Ohne das Engagement und die Tatkraft unserer Sammlerinnen und Sammler wäre die Arbeit des Volksbundes in dieser Form nicht möglich. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass wir unsere Projekte zum Erhalt und zur Pflege der Kriegsgräberstätten sowie zur Friedensarbeit verwirklichen können.“

Er hob hervor, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht nur einen materiellen, sondern vor allem einen ideellen Wert darstellt: „Jede Sammlung ist ein Zeichen gelebter Solidarität und des Erinnerns – ein wichtiger Beitrag für Frieden und Versöhnung.“ Die Geehrten nahmen die Auszeichnungen sichtlich bewegt entgegen. Mit dieser Ehrung dankte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seinen treuen Unterstützern für ihre langjährige Verbundenheit und ihren Einsatz in den Diensten des Gedenkens.

Nach den Ehrungen blieb noch Zeit für anregende Gespräche und ein gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss – ein würdiger Ausklang eines besonderen Abends.

Zu den Geehrten zählten Norbert Zander (30 Jahre, Verdienstabzeichen des Bezirksverbands Schwaben), Tobias Zander (20 Jahre, Goldene Verdienstspange), Michael Schreck (zehn Jahre, Silberne Verdienstspange) und Martin Jäckle (sechs Jahre, Bronzene Verdienstspange). Nicht anwesend waren Heinz Zander, der für 30 Jahre mit dem Verdienstabzeichen des Bezirksverbands Schwaben geehrt wurde, sowie Michael Wölfle, der das Verdienstabzeichen für drei Jahre erhielt. Neben Alfons Weber nahmen Bezirksgeschäftsführer Sebastian Weilbach und Major Valentin an der Feierstunde teil.

