Die Stadt kann sich die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse für freie Kita-Träger nicht mehr leisten. Sie kann es sich aber auch nicht leisten, diese zu vergraulen. Immerhin fehlt es in Kaufbeuren an Betreuungsplätzen, neue städtische Einrichtungen, wie das jüngst eröffnete Kinderhaus in der Wolftrigelstraße, gibt es auch nicht für lau. Offenbar findet notgedrungen bereits ein Umdenken statt. Galten gleiche Elterngebühren in allen Kaufbeurer Kitas viele Jahre als Maxime, wird nun allmählich davon abgewichen. Erst entschied sich der Stadtrat, ein Investorenmodell für eine geplante Kita an der Schillerstraße zu prüfen. Nun liegt eine Neuregelung der Betriebskostenzuschüsse auf dem Tisch, die freigemeinnützigen Trägern höhere Gebühren erlaubt.

