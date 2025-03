20-Jährige aus Kaufbeuren vermisst

Bereits seit Dienstag, 25. März, wird eine 20-jährige Frau aus dem Bereich Kaufbeuren vermisst. Das berichtet die Polizei am Freitagvormittag.

Eventuell könnte sich die junge Frau im Raum Kempten oder Memmingen aufhalten. Die 20-Jährige könnte aber auch in ganz Deutschland unterwegs sein, da sie bereits öfters mit dem Zug umhergereist ist, heißt es seitens der Polizei.

Junge Frau aus Kaufbeuren vermisst - sie könnte in einer hilflosen Lage sein

Die junge Frau ist offenbar auf Medikamente angewiesen. Da sie ihre Medikamente aber laut Polizeibericht nicht eingenommen hat, ist es möglich, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet oder orientierungslos ist. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet“, schreibt die Polizei außerdem.

Die Suchmaßnahmen der Polizei nach der jungen Frau blieben bis dato ergebnislos. Die Polizei Kaufbeuren bittet die Bevölkerung um Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer 08341/933-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Vermisste aus Kaufbeuren: So wird sie beschrieben

So beschreibt die Polizei die junge Frau aus der Kaufbeurer Gegend:

20 Jahre alt

mittellange blonde Haare (eventuell zum Pferdeschwanz gebunden)

etwa 1,55 Meter groß

korpulente Figur

Möglicherweise ist die 20-Jährige mit einer Jeans und einer langen blauen Jacke bekleidet.

Wie fahndet die Polizei nach Erwachsenen?

Eine Öffentlichkeitsfahndung stellt gerade bei Erwachsenen hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der oder die Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner/ihrer Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Fotos rasend schnell. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden. In beiden aktuellen Fällen aus der Region befürchtet die Polizei eine Notlage - deshalb wird öffentlich nach ihnen gesucht.