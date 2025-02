Dank einer Spenderin: Kaufbeuren blüht nun doch wieder auf

Die Stadt Kaufbeuren muss sparen, was das Zeug hält. So ging es, wie berichtet, bei den Haushaltsberatungen um dramatische Einschnitte, aber auch um kleinere, eher symbolische Anstrengungen, die Finanzen zu konsolidieren. Zu Letzteren zählte auch die Ankündigung, dass die Bepflanzung von Zierbeeten, Pflanzgefäßen, Kreisverkehren oder auch der Blumenkästen an der Fassade des historischen Rathauses zurückgefahren werden soll.

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blumenschmuck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis