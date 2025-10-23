Icon Menü
Konkurrenzkampf im Tor: Rihards Babulis steht deutlich häufiger als vergangene Saison im Tor des ESV Kaufbeuren. Trainer Todd Warriner erklärt, warum.

ESV Kaufbeuren

Daniel Fießinger auf der Bank: Konkurrenzkampf beim ESVK im Tor

Rihards Babulis steht deutlich häufiger als vergangene Saison im Tor des ESV Kaufbeuren. Trainer Todd Warriner erklärt, warum.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    • |
    Konkurrenzkampf? Beim ESV Kaufbeuren (links Dr. Claus Huyer, rechts Alec Zawatsky) steht derzeit Rihards Babulis (hinten) mehr im Tor als Stammkeeper Daniel Fießinger (Mitte).
    Konkurrenzkampf? Beim ESV Kaufbeuren (links Dr. Claus Huyer, rechts Alec Zawatsky) steht derzeit Rihards Babulis (hinten) mehr im Tor als Stammkeeper Daniel Fießinger (Mitte). Foto: Ralf Lienert

    ESVK-Torhüter Daniel Fießinger galt in der zurückliegenden Saison als Vielspieler. Kein anderer DEL2-Torhüter sammelte mehr Eiszeit: Über 2850 Minuten spielte der 28-Jährige, das waren am Ende der Hauptrunde 93,2 Prozent der möglichen Spielzeit – nach den Playdowns gegen Selb sogar noch mehr. In dieser Saison sieht das Bild aber anders aus. Nach zehn absolvierten Spielen kommt der gebürtige Marktoberdorfer auf 59,5 Prozent, während Back-Up Rihards Babulis 40,5 Prozent der möglichen Einsatzminuten gesammelt hat.

