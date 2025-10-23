Daniel Fießinger auf der Bank: Konkurrenzkampf beim ESVK im Tor

ESVK-Torhüter Daniel Fießinger galt in der zurückliegenden Saison als Vielspieler. Kein anderer DEL2-Torhüter sammelte mehr Eiszeit: Über 2850 Minuten spielte der 28-Jährige, das waren am Ende der Hauptrunde 93,2 Prozent der möglichen Spielzeit – nach den Playdowns gegen Selb sogar noch mehr. In dieser Saison sieht das Bild aber anders aus. Nach zehn absolvierten Spielen kommt der gebürtige Marktoberdorfer auf 59,5 Prozent, während Back-Up Rihards Babulis 40,5 Prozent der möglichen Einsatzminuten gesammelt hat.

