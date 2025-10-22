„Giganten“ an der Fassade des Kaufbeurer Kunsthauses

Die Fassade des Kunsthauses Kaufbeuren wird am Samstag, 25. Oktober, selbst zur Leinwand. Ab 19.15 Uhr projizieren die Künstlerin Lena Appel und ihr umfangreiches Team das Schattenspiel „Giants. Eine Reise ohne Ende“ auf die Glasflächen an der Außenseite der Kunsthalle. Eine Aufzeichnung dieser Performance nutzt Appel dann für die Erstellung einer ortsspezifischen Videoinstallation, die zusammen mit weiteren neuen und erneuerten Kunstprojekten ab Samstag, 22. November, im Kunsthaus zu sehen ist.

Im Schattenspiel „Giants“ (Giganten), das Appel zusammen mit Leonie Chima Emeka ausgearbeitet hat, geht es um Cervantes‘ tragischen Ritter Don Quixote, der sich auf eine Reise begibt, „um jene Liebe zu suchen, die absolut ist und gänzlich erfüllt“, wie es in der Ankündigung heißt. Zwei Tanzende begegnen sich in intimen Gesten, sie berühren sich, streicheln sich und verletzen einander. Bewegung, Gesten und Textfragmente überlagern sich und werden sich doch nie vollständig einig. „Giants“ zitiert die feministischen Autorinnen Kathy Acker und Monique Wittig, die den Klassiker „Don Quixote“, 500 Jahre alte Hebammenbücher und ganz private Erfahrungen verquickt haben.

Aus dem Schattenspiel am Kunsthaus Kaufbeuren entsteht eine Videoinstallation

Der Eintritt zur Performance ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Publikum befindet sich während der Aufführung im Außenbereich vor dem Kunsthaus, weshalb geeignete Kleidung empfohlen wird. Zudem weisen die Macher darauf hin, dass die Aufführung wegen ihrer expliziten Sprache für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet ist. Die daraus entstehende Videoinstallation, die ab Ende November bis 15. Februar im Kunsthaus zu sehen sein wird, versteht sich laut Kunsthaus-Leiterin und Kuratorin Lisa Britzger als „Hommage an literarische Emanzipation, subversive Erzählformen und widerständiges Begehren“.

Eine weitere Videoarbeit, die dann in der Kaufbeurer Ausstellungshalle gezeigt wird, ist „Running away is easy, it‘s the leaving that‘s hard – vom Kindsein und Loslassen“. Darin thematisieren Mauricio Hölzemann und Pierre-Yves Delannoy den Abschied von ihren ländlichen Heimatorten in der deutschen und französischen Provinz.

Das laufende Kunstprojekt „beständig war die Perle“ wird weiterentwickelt

Im Dachgeschoss des Kunsthauses wird das bereits laufende Projekt „beständig war die Perle“ von Frauke Zabel weiterentwickelt. Ausgehend von der Glastradition in Neugablonz befasst sich das künstlerisch-forschende Rechercheprojekt mit der Bedeutung von Glasperlen als globale Tauschware. Für das zweite Kapitel werden das Handwerk und die Orte der Produktion – die Werkstätten – in den Blick genommen.

Die neuen Ausstellungsprojekte im Kunsthaus starten am Samstag, 22. November, mit einer öffentlichen Vernissage ab 18 Uhr.