„Make Buron great again“ - aber erst wieder ab Aschermittwoch

Erst musste sich OB Stefan Bosse (verkleidet als Elvis im goldenen Hemd) von Güschi Seydel und Hausl Richter anhören, was in Kaufbeuren so alles schief läuft, danach verteilte die Wertachgarde 300 Krapfen an die Zuschauer des Kaufbeurer Rathaussturms.

Foto: Mathias Wild