Mit diesen Kandidaten tritt die Linke für den Kaufbeurer Stadtrat an

Bezahlbarer Wohnraum und die Arbeitsbedingungen in den Gesundheitseinrichtungen: Diese Themen bestimmten die Debatte der Kaufbeurer Linkspartei bei der Aufstellungsversammlung für die kommende Stadtratswahl im März.

So stellte der ehemalige Stadtrat und Versammlungsleiter Christoph Gänsheimer laut Pressemitteilung fest, dass sich die Boden- und Neuvermietungspreise in Kaufbeuren in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt hätten. Außerdem kritisierte er die Zustände auf dem Wohnungsmarkt. Gänsheimers Ansicht werden Mieterinnen und Mieter stark benachteiligt, da die Regierung nicht eingreifen wolle.

Krankenpfleger Max Würfel auf dem ersten Listenplatz

Auf den ersten Platz der Liste wählten die Kaufbeurer Genossinnen und Genossen den Krankenpfleger Max Würfel. Aus seiner beruflichen Erfahrung und seiner privaten Rolle als Vater sei er sich laut Mitteilung den alltäglichen Problemen der Menschen sehr bewusst.

Er stelle sich klar gegen die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens und möchte, dass die Stadt ihren Einfluss nutzt, um eine bedarfsorientierte Versorgung der Patienten sicherzustellen und gleichzeitig die Überlastung des Pflegepersonals zu stoppen. „Wir müssen die entsprechenden gesellschaftlichen Ressourcen dafür frei machen und dürfen uns dabei nicht von einer künstlichen und vorgeschobenen Sachzwang-Debatte in die Irre führen lassen“, so der 29-Jährige.

Marie-Sophie Nützel will für die Linke in den Kaufbeurer Stadtrat

Listenplatz zwei wird Marie-Sophie Nützel belegen, wie die Kaufbeurer Linke mitteilt. Die Versicherungsspezialistin ergänzte: „Leider ist es mit der Corona-Pandemie mehr oder weniger beim Applaus für die Pflegekräfte geblieben, obwohl die Missstände hier für alle offensichtlich werden konnten. Wir brauchen jetzt nochmal alle Augen auf die Pflege und müssen kommunal alle Spielräume nutzen, um hier Druck aufzubauen. Die Situation ist unhaltbar.“

Darüber hinaus wolle sich die 32 Jahre alte Mutter insbesondere der Familienförderung widmen. Die soziale Herkunft dürfe nicht länger die Entwicklungschancen von Kindern mindern. Das „Spardiktat“ der Regierung solle hier nicht zum Kahlschlag führen können.

Kandidaten der Linken für die Stadtratswahl 1. Max Würfel

2. Marie-Sophie Nützel

3. Daniel Schneider

4. Jonas Limmer

5. Angela Astner

6. Julian Josovic

7. Jasmin Mahmood Pereira

8. Timo Messer

9. Sophie Rauch

10. Steffen Oelschner

11. Theresa Jung

12. Dominik Rauch

13. Teresa Booth González

14. Lukas Schreck

15. Anette Schneider-Gauß

16. Michael Schreiber

17. Felix Schwender

18. Levin Urbschat